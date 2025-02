Lenda da Espanha diz que comportamento de Vini Jr. incomoda presidente do Real Madrid

Em meio ao interesse da Arábia Saudita, a indefinição do futuro de Vinícius Júnior na próxima temporada, apesar de ter contrato até 2027, passa a ser uma questão no Real Madrid. De acordo com o ex-goleiro dos merengues e do Valencia Santiago Cañizares, o comportamento do camisa 7 nas negociações tem incomodado Florentino Pérez.

"O comportamento de Vini não satisfaz, creio eu, Florentino Pérez, a sua liderança e o Real Madrid em geral. E para eles não seria um problema fingir que estão ofendidos. 'Não vá, não vá (para a Arábia Saudita)... mas dê-me 1 bilhão de euros e vá se quiser'", afirmou o ex-jogador à rádio Cadena COPE, pontuando que o Real poderia aceitar a proposta pelo valor exorbitante oferecido.

Vini Jr. já havia sido sondado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) no início dessa temporada. A cláusula do atacante na Espanha é de 1 bilhão de euros (R$ 6,02 bilhões), e o país árabe também ofereceu um contrato de cinco anos com o atacante, no valor de 200 milhões de euros por temporada (R$ 1,2 bilhão).

Inicialmente, Vini Jr. defenderia o Al-Ahli, único clube do grupo, que ainda tem Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Ittihad, sem um grande nome. Mas, desde a saída de Neymar, o Al-Hilal também busca sua nova superestrela e pode acabar sendo o destino do camisa 7 - caso haja o aceite de sua parte.

Segundo o jornal espanhol Marca, o estafe de Vini Jr. se reuniu com o PIF nesta semana em Praga, na República Checa. Desde o início da temporada 2024/2025, esta foi a primeira vez que as partes se reuniram para chegar a um denominador comum em relação ao desejo de Vini Jr.

Em agosto, o camisa 7 ficou "mexido" em relação à sondagem da Arábia Saudita. Foi oferecido ao atacante a possibilidade de se tornar embaixador da Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita, além do salário bilionário. Àquela época, a proposta não saiu da papel, e o Real não se mostrou disposto a negociar sua principal estrela para o mundo árabe.

Além disso, Vini Jr. tinha o sonho de se tornar melhor do mundo, e isso o segurou na Europa. Tendo vencido o The Best da Fifa, um desses empecilhos teria sido solucionado. Na Bola de ouro, no entanto, após a polêmica em que o Real não compareceu à cerimônia, Rodri, do Manchester City, foi eleito melhor do mundo.

RENOVAÇÃO COM O REAL MADRID

Por outro lado, também está na mesa uma extensão contratual do camisa 7. Nesta terça-feira, ele revelou que deseja renovar seu vínculo para a permanecer na Espanha, apesar do interesse da Arábia Saudita em sua contratação.

"Eu não sei de nada, ninguém conversou comigo (da Arábia Saudita). Tenho que falar com o presidente. Tomara que eu possa continuar aqui por muito tempo. Essa competição nos dá um algo a mais, e eu quero fazer história", afirmou Vini Jr. ao canal TNT Sports, após a partida.

A ideia, pelo menos até aqui, é de renovar seu vínculo com o Real Madrid, que se encerra em junho de 2027. Ainda não houve uma proposta oficial do clube merengue, segundo apurou o Estadão, o que deve ocorrer após as conversas de Vini Jr. com o presidente Florentino Pérez.