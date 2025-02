Jogo no Pacaembu marca reencontro do Corinthians com antiga casa após cinco anos

A partida contra a Portuguesa será mais do que especial para a torcida do Corinthians. O time irá reencontrar o Pacaembu, sua antiga casa, depois de cinco anos sem vê-la por conta das reformas.

O último jogo da equipe do Parque São Jorge no local, rebatizado de Mercado Livre Arena Pacaembu, foi disputado no dia 9 de novembro de 2019. Naquela oportunidade, o Timão mediu forças com o rival Palmeiras, mas como visitante. O clássico terminou empatado por 1 a 1.

Já a última vez que o Corinthians atuou no Pacaembu como mandante foi em 27 de janeiro de 2018, contra o São Paulo. O time venceu aquele Majestoso por 2 a 1.

O clube alvinegro é, até os dias atuais, o que mais jogou no estádio em toda a história. Foram, ao todo, 1699 jogos do Corinthians no palco. A equipe paulista acumula 969 vitórias, 399 empates e 331 derrotas - 64,8% de aproveitamento.

O Timão já teve várias casas desde a sua fundação, em 1910. A equipe já chegou a mandar partidas no campo da Ponte Grande e na Fazendinha, mas se encontrou no Pacaembu. Apesar ouvir piadas dos rivais por "não ter estádio", o Corinthians viveu vários dos títulos mais memoráveis de sua história no local.

Pacaembu foi a casa de títulos históricos do Corinthians

Carinhosamente apelidado pela torcida corintiana de Saudosa Maloca, o Pacaembu foi sede, por exemplo, da épica conquista da Copa Libertadores em 2012. Foi lá que a equipe derrotou o Boca Juniors por 2 a 0 e ergueu o troféu da competição continental pela primeira vez.

O Corinthians deixou de mandar seus compromissos no estádio a partir de 2014, ano de inauguração da Neo Química Arena. Desde então, os jogos no Pacaembu passaram a ser realizados de forma esporádica. O palco, porém, ficou eternizado nos corações corintianos.

Apesar de reencontrar o local depois de tantos anos, o retorno à Saudosa Maloca gerou uma situação desconfortável. Isso porque o preço dos ingressos assustou os torcedores. O presidente de uma da principais organizadas do time, a Gaviões da Fiel, chegou a convocar a torcida para um boicote. Os valores das entradas variam entre R$ 160 e R$ 250.

A tendência, entretanto, é que a Fiel compareça em peso no estádio. O duelo entre Portuguesa e Corinthians está marcado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O Timão está embalado no Estadual e vem de vitória no clássico contra o Santos de Neymar, por 2 a 1. Já classificada à próxima fase, a equipe detém a melhor campanha do torneio e lidera o Grupo A, com 25 pontos conquistados.