João Fonseca bate Navone de virada, faz história e vai à semi do ATP de Buenos Aires

Nesta sexta-feira, João Fonseca brilhou no ATP de Buenos Aires. O brasileiro, de 18 anos, salvou dois match points e virou o jogo contra o argentino Mariano Navone, vencendo por 2 sets a 1 (3/6, 6/4 e 7/5). Com isso, tornou-se o mais jovem brasileiro a alcançar uma semifinal de torneio ATP.

Com a vitória, Fonseca se tornou o mais jovem semifinalista do ATP de Buenos Aires nos últimos 21 anos, desde Richard Gasquet. Agora, ele encara Laslo Djere, da Sérvia, que venceu Thiago Wild por 2 sets a 0 nas quartas de final.

Fonseca teve uma grande campanha no saibro argentino, chegando às quartas de final de um torneio ATP pela terceira vez na carreira. Ele venceu o número 44 do mundo na estreia e superou Federico Coria nas oitavas. O reencontro com Navone não parecia fácil, já que o argentino, algoz de João no Rio Open, vinha embalado após derrotar Holger Rune, número 12 do ranking.

"Fonseca has the final say" ??? The 18-year-old defies Navone 3-6 6-4 7-5, saving 2 MPs for a maiden semi-final!@ArgentinaOpen | #ArgOpen2025 pic.twitter.com/8G9DwiAj3y ? ATP Tour (@atptour) February 14, 2025

No primeiro set, Navone dominou e venceu por 6/3. O segundo foi equilibrado, com duas paralisações por conta de fortes chuvas. O argentino chegou ao break point, mas Fonseca se manteve firme e fechou em 6/4. No set decisivo, Navone abriu vantagem e parecia encaminhar a vitória, mas João reagiu, salvou dois match points e conseguiu uma virada espetacular, garantindo a vaga na semifinal.