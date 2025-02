Jamal Musiala renova com o Bayern de Munique até junho de 2030

O Bayern de Munique anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato com Jamal Musiala. O meia de apenas 21 anos assinou um acordo de cinco anos e permanece na equipe alemã até junho de 2030.

"Estou muito feliz. O Bayern de Munique é um dos maiores clubes do mundo. Dei meus primeiros passos no futebol profissional aqui e acredito, firmemente, que podemos alcançar algo grande com este clube nos próximos anos. Me sinto em casa tanto em Munique quanto no clube com nossos fãs. Temos muitas coisas que queremos alcançar. Estou animado com tudo o que está por vir", disse Musiala ao site oficial do Bayern de Munique.

Musiala chegou ao Bayern de Munique vindo das categorias de base do Chelsea, em julho de 2019, e fez sua estreia pela equipe principal do clube alemão no ano seguinte. Ao todo, já disputou 193 jogos, marcou 58 gols e deu 31 assistências.

O meia ainda ajudou na conquista de uma Liga dos Campeões (2019/20), um Mundial de Clubes (2021), quatro títulos do Campeonato Alemão (2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23), uma Supercopa da UEFA (2021) e três Supercopas da Alemanha (2020/21, 2021/22, 2022/23).

Nesta temporada, Musiala anotou 15 gols e deu seis assistências em 30 jogos.

"Que grande presente de aniversário de 125 anos para o clube e os fãs. As pessoas vão ao estádio para ver jogadores como Jamal Musiala. Ele é um jogador realmente excepcional. Às vezes, você sente que as regras da gravidade não se aplicam a ele. Crédito à nossa direção esportiva e ao conselho. Hoje é um dia muito bom para o Bayern de Munique", celebrou Herbert Hainer, presidente do clube alemão.

O Bayern de Munique volta a campo neste sábado, às 14h30 (de Brasília), quando visita o Bayer Leverkusen, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, na BayArena. A equipe do técnico Vincent Kompany lidera a competição, com 54 pontos.