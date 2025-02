Internacional fecha preparação para pegar o Monsoon; veja time provável

Nesta sexta-feira, o Internacional fechou a preparação para a última partida da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. O time comandado por Roger Machado enfrenta o Monsoon, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela oitava rodada do estadual.

Os preparativos para o duelo diante do Monsoon foram curtos, com atividades realizadas na manhã desta sexta-feira, no CT Parque Gigante. O comandante do Colorado, Roger Machado, treinou o grupo com portões fechados, fazendo os últimos ajustes no time que entrará em campo.

Em imagens divulgadas pelo Internacional, é possível ver que os atletas fizeram uma atividade de enfrentamento, dividido em dois grupos.

O Colorado enfrenta duas preocupações no setor ofensivo. Isso porque Alan Patrick saiu do jogo contra o São Luiz, na última quarta-feira, com um problema no pé direito, enquanto Wesley sentiu um desconforto na coxa esquerda. Para suprir a ausência do meia, Roger tem as opções de Carbonero ou Yago Noal. Enner Valencia também é uma opção, mas corre atrás em relação aos outros dois jogadores, devido ao esquema tático aplicado pelo treinador.

Por outro lado, o time ganha um reforço no meio-campo, com Bruno Henrique voltando a ficar disponível após cumprir suspensão.

Deste modo, uma provável escalação titular do Internacional tem: Anthoni; Aguirre, Vitão, Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique, Fernando e Carbonero (Yago Noal); Vitinho, Bernardo e Borré.

Já classificado às semifinais do Campeonato Gaúcho, o Internacional tem 17 pontos conquistados e é líder do Grupo B, com a melhor campanha da fase de grupos.