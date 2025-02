Brasileiro que provocou argentinos no sub-20 é alvo de ataques nas redes

O lateral brasileiro Igor Serrote sofreu ataques de torcedores argentinos em sua conta no Instagram após provocar os rivais durante o empate por 1 a 1, na última quinta-feira (13), pelo hexagonal final do Sul-Americano Sub-20.

O que aconteceu

Igor Serrote mostrou as cinco estrelas da seleção brasileira a torcedores argentinos. Ele fez o gesto na saída do gramado do estádio na Venezuela.

O lateral do Grêmio cometeu faltas duras durante o jogo. Em uma delas, acertou Alex Woiski em cheio e originou pedidos de cartão vermelho por parte dos argentinos — ele foi apenas amarelado.

A provocação e as chegadas duras irritaram torcedores argentinos. Eles 'invadiram' o Instagram do brasileiro e xingaram o lateral nos comentários das fotos postadas por ele após o jogo.

"Fracassado", "Você é tão chorão quanto Vinicius [Júnior]" e "Mau-caráter", escreveram alguns argentinos. Outros comentaram a publicação com emojis de macaco e fizeram menção aos 6 a 0 da Argentina sobre o Brasil na primeira fase.

O empate deixou o Brasil dependendo apenas de si para ser campeão do Sul-Americano Sub-20. Empatada em pontos com a Argentina, a seleção leva a melhor no saldo de gols e precisa apenas de uma vitória sobre o Chile, no domingo (16), para levantar a taça. A vaga na Copa do Mundo da categoria já está assegurada.

Veja a provocação e a publicação