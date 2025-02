Hernan: Clássico não vai definir saída de Zubeldía do São Paulo

O clássico contra o Palmeiras no próximo domingo (16), no Allianz Parque, pelo Paulistão, não é o que vai definir a saída de Luis Zubeldía do São Paulo, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

A intenção da diretoria tricolor é manter Zubeldía no cargo, apesar do aumento da pressão sobre o trabalho do treinador após os empates contra Inter de Limeira e Velo Clube.

O fato de ter dois empates duas vezes contra o pior time do campeonato é o que cria uma avaliação diária do Zubeldía. O Zubeldía não vai cair. Não se trata disso.

Mas a pergunta é: o Zubeldía consegue transformar um jogo que ele planejou diferente do que o jogo se mostrou? E a resposta em muitos corredores do Morumbi é: não, não consegue.

André Hernan

De acordo com o colunista, mesmo que o São Paulo seja derrotado no Choque-Rei, Zubeldía deve continuar no cargo. Já o tom da pressão da torcida vai depender do resultado.

Na ala dos diretores, a opinião sobre o Zubeldía é bem dividida. Existem críticas e existe também aquele lado de 'calma gente, vamos com calma, vamos esperar, a gente bancou ele no final do ano, não pode acontecer aqui três, quatro resultados ruins e você simplesmente mandar embora'.

O clássico não vai definir a saída do Zubeldía. Perdeu de 1 a 0? Perdeu de 2 a 0? Vai continuar essa pressão por melhorar o time. Se toma uma goleada, vai ter pressão ainda maior, e aí é pressão de saída imediata.

André Hernan

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra: