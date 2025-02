Grêmio confirma lesão de Cristian Pavón na coxa esquerda

O Grêmio confirmou, nesta sexta-feira, que o atacante Cristian Pavón teve uma lesão detectada na coxa esquerda. Após exames de imagem no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, o jogador teve o diagnóstico de lesão grau 1-A no bíceps femoral.

A lesão aconteceu na última terça-feira, na partida entre Grêmio e Pelotas, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Pavón entrou no intervalo da partida e marcou dois gols na goleada do Tricolor, por 5 a 0.

Após o fim do jogo, o atacante argentino reclamou de dores na coxa esquerda.

De acordo com o clube gaúcho, Pavón, que não precisará de cirurgia, já começou o tratamento com a supervisão da equipe multidisciplinar do Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio. O Tricolor não divulgou prazo para o retorno do jogador.

Na temporada, Cristian Pavón tem três gols e duas assistências, em seis jogos disputados.

O Grêmio volta a campo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Ypiranga, pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa. O Imortal é o líder do grupo A, com 14 pontos, e já está garantido nas semifinais da competição.