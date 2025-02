Grêmio anuncia as contratações de Cristian Oliveira e Wagner Leonardo

Nesta sexta-feira, o Grêmio anunciou mais dois reforços. O atacante uruguaio Cristian Oliveira assinou até o fim de 2027, com opção de extensão por mais um ano por metas atingidas. Ele chega ao clube gaúcho após defender o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Já o zagueiro Wagner Leonardo, que estava no Vitória, acertou com o Imortal Tricolor até o fim de 2028.

CRISTIAN OLIVERA É TRICOLOR! ???? Veloz e habilidoso, o atacante da Seleção Celeste traz no currículo um Campeonato Uruguaio, uma Supercopa do Uruguai e uma U.S Open Cup. Agora, ele busca novas conquistas em azul, preto e branco. Bem-vindo ao MAIOR do Sul! pic.twitter.com/FKIo0DLWZO ? Grêmio FBPA (@Gremio) February 14, 2025

Cristian Oliveira

Cristian Oliveira iniciou sua carreira no CA Rentistas, do Uruguai, no qual participou da campanha de acesso da equipe para a elite do futebol uruguaio em 2020. Depois, foi vendido ao clube espanhol Almería.

Após um ano no exterior, o atacante voltou ao seu país de origem por empréstimo para vestir a camisa do Penãrol. No período, conquistou o Campeonato Uruguaio e a Supercopa do Uruguai. Em 2022, foi emprestado ao Boston River e marcou 10 gols durante o ano.

Com grande destaque no futebol uruguaio, o atleta foi contratado pelo Los Angeles FC na metade de 2023. Pelo clube da MLS, balançou as redes seis vezes e foi campeão da U.S. Open Cup. Além disso, Cristian Oliveira acumula 11 jogos pela Seleção Uruguaia.

Wagner Leonardo

Revelado pelas categorias de base do Santos, o atleta soma passagens por Náutico, Fortaleza, Cruzeiro e Portimonense.

Em 2023, chegou ao Vitória e auxiliou o time a conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro. Pela equipe baiana, atuou em 97 partidas, marcou 11 gols e distribuiu uma assistência.

O Grêmio também confirmou nesta sexta, as contratações dos laterais esquerdos Luan Cândido e Lucas Esteves.