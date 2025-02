Grêmio anuncia a contratação de Lucas Esteves, ex-Palmeiras e Vitória

O Grêmio anunciou mais um reforço para esta temporada, nesta sexta-feira. O lateral-esquerdo Lucas Esteves, de 24 anos, assinou um contrato válido até o final de 2027. Jogador de velocidade, o atleta foi destaque do Vitória na última temporada e tem o Palmeiras como clube formador.

Lucas Esteves iniciou sua carreira na base do Palmeiras em 2014, destacando-se no sub-17 e sub-20, conquistando títulos como a Copa do Brasil (2017 e 2019), o Paulista (2018 e 2019) e o Brasileiro (2018). Promovido ao profissional em 2020, venceu a Florida Cup, o Paulista, a Libertadores e a Copa do Brasil.

Em 2021, foi emprestado ao Colorado Rapids, dos EUA, e, em 2022, foi eleito a revelação da temporada, após disputar 32 partidas entre MLS e Copa dos Campeões da CONCACAF. Deste modo, retornou ao Brasil e somou passagens por Fortaleza e Atlético-GO.

Em 2024, foi contratado pelo Vitória, clube pelo qual atuou em 54 jogos, sendo titular em 41. Fez dois gols e distribuiu cinco assistências, no período.

O jogador chega para suprir a carência na lateral esquerda do Imortal Tricolor que vive com incertezas desde a saída de Reinaldo. Atualmente, além de Lucas Esteves, Quinteros conta com Mayk, Pedro Gabriel e Viery, improvisado. O lateral esquerdo Luan Cândido, anunciado nesta sexta, também compõe o setor no Grêmio.

Com a contratação do ex-Palmeiras, o Grêmio chegou a cinco reforços na temporada. Antes do lateral, a equipe já havia anunciado Luan Cândido, Cuellar, Amzuzu e Camilo.