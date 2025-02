Gregory Robocop bate o peso e confirma sua primeira luta principal no UFC

Escalado pela primeira vez para liderar um card do Ultimate, Gregory Robocop cumpriu com seu papel na pesagem oficial do UFC Vegas 102 e confirmou o duelo deste sábado (15) contra Jared Cannonier, que também passou sem sustos pela balança. Com exceção de um duelo cancelado por problemas médicos, os 12 demais confrontos previstos para o evento foram mantidos após os atletas baterem o peso na cerimônia desta sexta-feira (14).

Primeiro a subir na balança da pesagem oficial do UFC Vegas 102, Gregory Robocop marcou 84,3 kg - cerca de 200 gramas acima do peso batido pelo americano Jared Cannonier. O confronto representa uma chance de ouro para o atleta brasileiro, que pode, inclusive, entrar no ranking peso-médio (84 kg) já dentro do top 10 em caso de vitória sobre o ex-desafiante ao título da categoria, que ocupa atualmente o 7º lugar na lista.

Esquadrão Brasileiro no peso

Além de Gregory Robocop, os outros sete representantes do 'Esquadrão Brasileiro' escalados para o UFC Vegas 102 também passaram sem sustos pela balança e confirmaram seus respectivos combates de sábado. Os irmãos Ismael e Gabriel Bonfim marcaram 70,7 kg e 77,3 kg para suas lutas contra Nazim Sadykhov e Khaos Williams, que bateram 70,7 kg e 76,8 kg.

Ketlen Esquentadinha registrou 52,3 kg na balança, mesmo peso de sua adversária, a veterana Angela Hill. Rafael Macapá subiu na balança com 57,1 kg - 200 gramas a mais que Jesus Aguilar, seu oponente. Jacqueline Cavalcanti cravou 61 kg e também confirmou seu duelo contra Julia Avila, que bateu 61,4 kg.

Já o peso-pesado Valter Walker - irmão mais novo do meio-pesado (93 kg) Johnny Walker - subiu na balança com 111,1 kg. Seu adversário neste sábado, o americano Don'Tale Mayes surgiu quase 10 kg mais pesado que o brasileiro, com 120,6 kg.

Luta cancelada

Apesar de todos os lutadores que subiram na balança nesta sexta-feira terem cumprido com suas obrigações e batido o peso de suas respectivas divisões, uma luta acabou sendo cancelada durante a realização da pesagem oficial do UFC Vegas 102. O anúncio do cancelamento do duelo entre Jared Gordon e Mashrabjon Ruziboev foi feito logo após o primeiro se pesar e cravar 70,7 kg. Seu adversário, porém, não se apresentou no palco da cerimônia devido a problemas médicos.

Confira o resultado da pesagem do UFC Vegas 102:

Jared Cannonier (84,1 kg) vs (84,3 kg) Gregory Robocop

Calvin Kattar (66,2 kg) vs (66,2 kg) Youssef Zalal

Edmen Shahbazyan (84,1 kg) vs (84,3 kg) Dylan Budka

Ismael Marreta (70,7 kg) vs (70,7 kg) Nazim Sadykhov

Rodolfo Vieira (84,1 kg) vs (84,3 kg) Andre Petroski

Connor Matthews (66,2 kg) vs (66,2 kg) Jose Delgado

Angela Hill (52,3 kg) vs (52,3 kg) Ketlen Esquentadinha

Rafael Macapá (57,1 kg) vs (56,9 kg) Jesus Aguilar

Gabriel Marretinha (77,3 kg) vs (76,8 kg) Khaos Williams

Vince Morales (61,6 kg) vs (61,4 kg) Elijah Smith

Valter Walker (111,1 kg) vs (120,6 kg) Don'Tale Mayes

Julia Avila (61,4 kg) vs (61 kg) Jacqueline Cavalcanti

*Jared Gordon (70,7 kg) vs Mashrabjon Ruziboev - Luta cancelada

