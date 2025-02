Goleiro Vladimir e Santos rescindem contrato em comum acordo

Nesta sexta-feira, o goleiro Vladimir confirmou sua rescisão de contrato com o Santos, em comum acordo. O antigo vínculo tinha validade até dezembro de 2025 e não foi prolongado. O arqueiro de 35 anos enalteceu o Alvinegro e descartou aposentadoria.

Vladimir chegou à base do Santos em 2007, sendo promovido ao elenco profissional duas temporadas depois. Com a camisa do Peixe, o goleiro integrou o grupo que conquistou oito títulos: Libertadores de 2011, Recopa Sul-Americana de 2012, Copa do Brasil de 2010 e cinco edições do Campeonato Paulista (2010 a 2012, 2015 e 2016).

Vladimir deixou o Santos no fim de 2019, mas retornou em 2023 como reserva de João Paulo. No entanto, ficou marcado na campanha do rebaixamento do Peixe no Brasileirão. Ele foi o titular nas redes santistas na goleada por 7 a 1 contra o Internacional, no Beira-Rio. Sem espaço em 2024, foi emprestado ao Guarani, clube pelo qual atuou como titular em boa parte da temporada, disputando 30 partidas.

Porém, o jogador perdeu espaço no fim do ano e não foi relacionado para as últimas rodadas da Série B, que terminou com o rebaixamento do time de Campinas. Nesta temporada, Vladimir não entrou em campo.

Confira a mensagem de Vladimir:

"Após 17 anos, hoje chega ao fim minha relação com o Santos FC. Cheguei ao clube ainda como atleta das categorias de base em 2007 e, dois anos depois, passei a integrar o elenco profissional.

Desde então, foram oito títulos conquistados e muitos momentos marcantes, tanto positivos como desafiadores, mas todos encarados com equilíbrio, serenidade e profissionalismo.

Darei sequência à minha carreira vestindo outras camisas, mas o Santos estará para sempre marcado em minha memória, no meu coração e - literalmente - na minha pele. Vale acrescentar que conheci minha esposa nessa linda cidade, onde também nasceram meus filhos e fiz muitos amigos.

Nessa despedida, deixo o meu agradecimento aos companheiros de elenco, integrantes de comissão técnica e dirigentes, com quem convivi por todos esses anos.

E, principalmente, ao torcedor alvinegro, que sempre me tratou com carinho e respeito, mesmo nas ocasiões mais difíceis.

Valeu, Santos. Vestir sua camisa é um orgulho que nem todos podem ter!"