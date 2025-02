Giro: Chelsea perde para o Brighton e pode deixar o G4 do Inglês

Nesta sexta-feira, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea foi superado por 3 a 0 pelo Brighton, no American Express Community Stadium. Mitoma e Minteh (2) cravaram para os mandantes e fecharam o resultado.

Desta forma, o Chelsea permaneceu, provisoriamente, na quarta colocação do Inglês com 43 pontos conquistados. Porém, Manchester City e Newcastle, com 41 unidades, e o Bournemouth, com 40, ainda entram em campo na rodada e podem ultrapassar a equipe de Londres. Diante da vitória, o Brighton chegou aos 37 e subiu para o oitavo lugar.

Pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea retorna aos gramados para visitar o Aston Villa, às 14h30 (de Brasília) do dia 22 (sábado), no Villa Park. No mesmo dia, mas às 12h, o Brighton visita o Southampton, no St. Mary's Stadium.

OS GOLS

O Brighton inaugurou o placar aos 26 minutos da etapa incial. O goleiro Bart Verbruggen lançou para Mitoma, que estava no campo de ataque. O japonês recebeu o passe em profundidade, limpou a marcação e finalizou de perna direita, de fora da área, no canto inferior esquerdo de Jorgensen, goleiro do Chelsea.

Os mandantes ampliaram aos 38 minutos. Mitoma fez linda jogada dentro da área do Chelsea e finalizou para a defesa de Jorgensen. No rebote, Welbeck ajeitou para Minteh, que precisou apenas tocar para o fundo das redes.

Aos 17 minutos do segundo tempo, o Brighton marcou o terceiro gol. Welbeck passou para Minteh, que, dentro da área, cortou a marcação e acertou um chute de canhota no contrapé de Jorgensen.

Pela 25ª rodada do Italiano, o Bologna (7º) virou sobre o Torino (11º) por 3 a 2, no Stadio Renato Dall'Ara. Ndoye (2) e Biraghi (contra) marcaram para os mandantes, enquanto Vlasic e Elmas deixaram para os viistantes.

Fora de casa, Getafe supera Girona pelo Espanhol

Pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, o Getafe (11º) visitou o Girona (8º), no Estádio Municipal de Montilivi, e venceu por 2 a 1. Uche e Borja Mayoral deixaram para os visitantes, enquanto Yangel Herrera, que foi expulso no segundo tempo, marcou para a equipe da casa.

Augsburg e RB Leipzig empatam sem gols pelo Alemão

Na WWKArena, pela 22ª rodada do Alemão, o RB Leipzig (4º) visitou o Augsburg (12º) e, apesar de criar as melhores chances, não conseguiu sair do zero.

Brest e Auxerre empatam no Francês

Pela 22ª rodada do Campeonato Francês, Brest (8º) e Auxerre (11º) empataram por 2 a 2, no Stade Francis-Le Blé. Perrin marcou duas vezes para o Auxerre, enquanto Ndiaye e Ajorque foram às redes pelo Brest.