Garro desabafa após viver 'momento cruel': 'Só pensava se voltaria a jogar'

O meio-campista Rodrigo Garro pediu a palavra na rodinha do Corinthians antes do clássico contra o Santos, pelo Paulistão, e desabafou. O camisa 8 recordou o "momento cruel" e afirmou que "só pensava se iria voltar a jogar e estar com minha família". No início do ano, o jogador se envolveu em um acidente de trânsito na Argentina.

Eu vivi um momento muito cruel na minha vida, e nesse momento eu só pensava se iria voltar a jogar futebol e voltar a estar com minha família. Rodrigo Garro, meia do Corinthians, em vídeo divulgado pela TV Corinthians

Eu quero que todo mundo aqui não normalize que a gente está jogando no Corinthians. Não é normal o que a gente faz, essa é a vida, é uma coisa que a gente gosta muito, e sofremos pra c... e temos que passar por momentos ruins para nos darmos contas onde estamos. Então vamos todos juntos, porque graças a vocês eu estou aqui!

O início de ano de Garro

Garro viveu drama em janeiro. O argentino se envolveu em um acidente automobilístico que terminou com a morte do motociclista Nicolás Chiaraviglio no dia 4 de janeiro, na Argentina, quando voltava da comemoração do seu aniversário.

O jogador foi detido, mas acabou liberado e voltou ao Brasil. Garro teve presença de álcool constatada no sangue e foi indiciado por homicídio culposo. Ele, no entanto, foi liberado para voltar ao Brasil — o processo ainda corre na Argentina.

A volta teve novo problema. O Corinthians decidiu tratar uma tendinopatia patelar que Garro adquiriu no joelho direito. O tratamento durou praticamente todo o mês de janeiro e afastou o jogador dos primeiros jogos da temporada.

Garro fez sua primeira partida no ano em vitória contra o São Bernardo, no início deste mês. O meio-campista também foi titular na vitória contra o Santos na última quarta-feira (12).