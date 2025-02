Fuchs prevê "casamento bom" com o Palmeiras e se diz ansioso pelo Mundial: "Mexe com todos"

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Bruno Fuchs. O defensor foi emprestado pelo Atlético-MG até o fim desta temporada, em uma negociação que envolve também a ida do lateral esquerdo Caio Paulista ao Galo.

O jogador de 25 anos realizou exames médicos e conheceu a Academia de Futebol. Ele fez elogios à estrutura do Alviverde e projetou um "casamento muito bom" com o clube.

"Fui muito bem recebido por todos do clube e estou muito feliz de estar aqui, é uma oportunidade maravilhosa na minha vida. Espero poder retribuir a confiança dentro de campo. Este é um centro de treinamento completo e integrado. Estou ansioso para usar tudo o que for possível. Além disso, já deu para ver que os funcionários são de excelência também. Será um casamento muito bom", afirmou.

O atleta já visitou o CT do Palmeiras em meados de 2020, quando a Seleção Brasileira fez parte da preparação para as Olimpíadas de Tóquio na Academia de Futebol. O zagueiro também participou da conquista no país asiático.

"A gente fez parte da preparação para as Olimpíadas aqui e, por isso, tenho uma boa memória da Academia de Futebol. Foi a nossa casa, onde demos o primeiro passo da preparação. Tenho boas lembranças. Com a Seleção, deu tudo certo e agora, com a camisa do Palmeiras, que as coisas aconteçam da mesma forma", comentou.

Anunciado e devidamente trajado! Avanti, Bruno! ?? pic.twitter.com/cz1zyl9QU1 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 14, 2025

O novo reforço do Palmeiras está ansioso pela disputa do Mundial de Clubes de 2025. Ele afirma que está "zero bala" fisicamente e se coloca à disposição do técnico Abel Ferreira. O jogador só poderá defender a equipe a partir da fase de mata-mata do Campeonato Paulista, caso o Verdão se classifique.

"É um ano bem diferente, com o Super Mundial. Isso mexe com todo mundo, todo mundo quer jogar esse tipo de competição. Ser convidado pelo Palmeiras então? O desejo fica maior ainda. Fiquei muito feliz e realizado, não pensei duas vezes e aceitei logo. Estou muito motivado e quero estar em campo logo", declarou.

"Estou à disposição. Se o professor precisar para hoje ou amanhã, já estou pronto (risos). Fiz a pré-temporada no Atlético-MG e estou zero bala fisicamente", acrescentou o zagueiro, que reencontrará o atacante Paulinho.

"É um amigo que fiz no Atlético-MG e na quarta-feira ele me mandou mensagem: 'Está vindo? Vem logo!'. É muito especial poder reviver momentos com ele e espero ter mais momentos pela frente com ele e com todos os meus novos companheiros", concluiu.

Revelado pelo Internacional, Fuchs estava emprestado ao Galo no último ano, pelo CSKA, da Rússia, mas atingiu as metas que obrigavam o time mineiro a comprá-lo. Ele disputou 45 jogos pelo Galo, marcou dois gols e deu duas assistências.

O zagueiro chega para disputar posição com Gustavo Gómez, Murilo, Naves e Benedetti. Ele é a quarta contratação do Palmeiras para 2025, ao lado do meio-campista Emiliano Martínez e dos atacantes Facundo Torres e Paulinho.