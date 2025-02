Fonseca pode devolver derrota mais amarga na mesma moeda em Buenos Aires

Na Argentina, o brasileiro João Fonseca tem a chance de dar o troco em seu algoz no Rio Open do ano passado.

Troco na mesma moeda?

Fonseca encara nesta sexta (14) o argentino Mariano Navone nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires. A partida será disputada a partir das 15h (de Brasília) e transmitida ao vivo pelo Disney+.

Se vencer, o carioca aplicará no rival uma "vingança" na mesma moeda. Navone derrotou João de virada justamente nas quartas de final do Rio Open de 2024, com parciais de 2-6, 6-3 e 6-3. Agora na "casa" do argentino, o tenista de 18 anos pode devolver seu resultado mais amargo na carreira até então.

O Rio Open foi o torneio em que Fonseca deu seu cartão de visitas ao circuito do tênis. Foi a primeira competição de maior expressão em que ele avançou até as quartas, derrubando adversário do top 100 do ranking no caminho até cair para o argentino.

Navone será o terceiro da Argentina no caminho de João em Buenos Aires. Atual 47º do mundo, o argentino de 23 anos vem embalado após eliminar o dinamarquês Holger Rune, top 12 do mundo e cabeça de chave número 2 do torneio, na rodada anterior. Até agora, Fonseca bateu Etcheverry e Coria.