Fonseca exalta vitória de virada contra argentino: 'Me sinto incrível'

João Fonseca venceu o duelo das quartas do ATP 250 de Buenos Aires nesta sexta-feira (14). Dessa vez, bateu o argentino Navone de virada e disse se sentir muito bem após vitória.

O que aconteceu

Fonseca avançou para as semifinais pela primeira vez na carreira. O atleta bateu o argentino por 2 a 1 (6/3, 4/6 e 5/7) em partida eletrizante, virando sobre o dono da casa.

Após o jogo, o brasileiro comentou que se sente "incrível" pela vitória sobre Navone: "Essas vitórias são pelas quais trabalhamos. Eu não estava jogando o meu melhor e lutei até o fim. Estou cansado, mas acredito. Desde o começo, eu acreditava que poderia vencer. Eu lutei, acreditei e estou na semifinal. Me sinto incrível. Não é fácil contra o Mariano (Navone), mas estou feliz pela maneira como lutei".

O próximo confronto do atleta acontece no sábado (15), contra Laslo Dere, pela semifinal. O sérvio de 29 anos busca vencer mais um brasileiro na competição, após derrotar Thiago Wild nesta sexta-feira (14) e tirar o tenista do torneio. O horário da partida ainda será definido.