Fonseca dá troco em Navone e vai a semi inédita em Buenos Aires

Quando João Fonseca e Mariano Navone se enfrentaram no ano passado, nas quartas de final do Rio Open, o argentino venceu de virada, interrompendo uma campanha brilhante do brasileiro. Pois os dois tenistas se reencontraram nesta sexta-feira, desta vez nas quartas do ATP 250 de Buenos Aires, e foi a vez de João Fonseca dar o troco. Com duas viradas - uma no segundo e outra no terceiro set - o carioca de 18 anos, atual #99 do mundo, fez 3/6, 6/4 e 7/5 e avançou às semis de um torneio de nível ATP pela primeira vez na carreira.

A campanha faz de Fonseca o mais jovem brasileiro a alcançar uma semifinal de um torneio de nível ATP. Até hoje, a marca pertencia a Thiago Wild, que foi campeão do ATP 250 de Santiago em 2020. O carioca também se torna o mais jovem semifinalista de um torneio de saibro desde que o espanhol Caros Alcaraz foi campeão do ATP 250 de Umag em 2021.

Em busca de sua primeira final neste nível, Fonseca terá pela frente neste sábado o sérvio Laslo Djere (#112), que derrotou o paranaense Thiago Wild em dois sets nesta sexta-feira: 7/6(3) e 6/3.

Fonseca sai atrás e reage, mas perde 1º set

O começo foi amplamente favorável ao argentino, e Navone quebrou o saque de Fonseca no segundo game. Rapidamente, o placar já mostrava 3/0 para o tenista da casa. O brasileiro voltou a ter dificuldade em seu segundo game de saque, mas confirmou o serviço com um winner de direita no quarto game, deixando o placar em 3/1. Navone, contudo, seguia melhor, errando menos, e abriu 5/1 com outra quebra no sexto game.

Foi aí que começou a reação do carioca, que salvou um set point e quebrou o saque do oponente no sétimo game. Com quatro aces seguidos, Fonseca deixou o placar em 5/3 e voltou a ameaçar Navone na sequência. No entanto, o carioca desperdiçou os três break points que conquistou no nono game - até atirou a raquete no chão em um momento de raiva - e permitiu que Navone fechasse a parcial em 6/3.

Joao Fonseca throws his racket on the floor out of frustration after hitting back to back backhand unforced errors.



Mariano Navone saves 2 break points to win the first set 6-3. pic.twitter.com/q99qMoqIB0 -- edgeAI (@edgeAIapp) February 14, 2025

Quando o segundo set começou, Fonseca já acumulava 23 erros não forçados contra apenas nove de Navone. A maior consistência seguia colocando o argentino em boas posições, e o brasileiro precisou salvar um break point no terceiro game. No quinto, contudo, o tenista da casa voltou a ameaçar e, graças a mais uma falha de Fonseca, conseguiu a primeira quebra da parcial, abrindo 3/2.

Sorte ajuda rumo ao terceiro set

O jogo foi interrompido um par de vezes por causa da chuva, mas foi retomado mesmo sob alguns pingos. O brasileiro reagiu imediatamente, jogando de forma mais conservadora e contando com seguidos erros de Navone para devolver a quebra e fazer 3/3. O jogo ficou nervoso e com altos e baixos de ambos. Assim, Fonseca e Navone trocaram mais duas quebras até que o brasileiro, sacando em 4/4, disparou um ace para salvar um break point e confirmou o serviço pouco depois.

Com o argentino pressionado, Fonseca conquistou um set point com uma ótima devolução de direita. Foi aí, então, que a sorte ajudou o brasileiro. Navone foi à rede para se salvar, mas o brasileiro mandou uma bola que bateu na fita e desviou, forçando uma falha do argentino. Game e segundo set, Fonseca.

Never in doubt



With a little help from the net, Joao Fonseca sends it to a decider 3-6 6-4 vs Navone in Buenos Aires! pic.twitter.com/47hYUOawPA -- Tennis TV (@TennisTV) February 14, 2025

A parcial decisiva começou com Navone quebrando mais uma vez o saque do brasileiro, e faltou pouco para o argentino disparar no placar. Fonseca salvou um break point no terceiro game, confirmou seu serviço e manteve-se perto. O argentino, porém, jogava com segurança seus games de serviço e dava poucas chances ao carioca, que seguia lutando. No nono game, precisou salvar dois match points para seguir vivo e forçar o tenista da casa a sacar para o jogo.

Navone até ganhou o primeiro ponto do game, mas errou duas direitas, viu Fonseca vencer um rali e jogou uma direita na rede para perder o saque e deixar o placar em 5/5. Cheio de moral, o brasileiro confirmou seu serviço de zero, fez 6/5 e pressionou o argentino. No 12º game, com duas ótimas direitas, forçou dois erros de Navone e ficou a dois pontos da vitória. Uma direita na paralela rendeu dois match points para o brasileiro. Navone salvou o primeiro com uma direita vencedora e o segundo com uma esquerda vencedora. Fonseca contudo, conquistou uma terceira chance com uma ótima direita. O argentino, então, não resistiu, e o carioca foi ao chão, de joelhos, festejar o triunfo.

No ranking

Com os pontos somados em Buenos Aires até agora, Fonseca já se aproxima do grupo dos 80 melhores do mundo. Ele aparece momentaneamente em 82º lugar no Live Ranking, que projeta a posição dos tenistas na lista da próxima segunda-feira. Se for campeão, o brasileiro estará entre os 70 melhores do ranking já na semana que vem.