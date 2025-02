Princípio de incêndio atinge estádio do Internacional; não há feridos

Um princípio de incêndio atingiu o Beira-Rio, casa do Internacional, na manhã desta sexta-feira (14). O fogo apareceu na Tribuna Sul do estádio. Em nota oficial, o Internacional confirmou o caso, que foi rapidamente controlado, e informou que não houve vítimas.

"O Sport Club Internacional informa que um foco de incêndio foi registrado em um espaço localizado na Tribuna Sul do Estádio Beira-Rio nesta sexta-feira (14). O motivo do sinistro, segundo o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, gerou mais fumaça do que fogo", destacou o clube gaúcho.

A diretoria do Internacional prometeu investigar o que causou o susto no Beira-Rio. O clube deixa claro que o incêndio não deixou vítimas e não comprometeu o funcionamento do estádio.

"As causas serão investigadas pelo clube e Corpo de Bombeiros. Não houve feridos, e os danos ao patrimônio foram mínimos, não afetando as atividades do estádio", destacou o Colorado.

O Internacional jogará no Beira-Rio neste sábado (15), pelo Campeonato Gaúcho, contra o Monsoon às 16h30 (de Brasília).