Memphis celebra aniversário em 3 dias e dá até bolsas de luxo como brinde

A comemoração dos 31 anos de Memphis Depay terá ao todo três dias de festas em São Paulo. O astro holandês começou os trabalhos logo após o clássico contra o Santos, convidou todo o departamento de futebol do Corinthians para o evento de gala no segundo dia de celebração e distribuiu até bolsas de luxo como lembrancinhas a convidados.

O que aconteceu

Memphis organizou uma primeira festa, mais privativa, depois da vitória sobre o rival na Neo Química Arena. A partida contra o Santos terminou após as 23h30 (de Brasília) da última quarta (12), com direito a assistência do holandês para o segundo gol de Yuri Alberto.

A segunda cerimônia, de gala, foi realizada na noite do dia de seu aniversário no Palácio dos Cedros, no bairro do Ipiranga. Memphis completou 31 anos na última quinta (13) e alugou a mansão de luxo para a o evento. O local costuma receber casamentos e festas de debutantes, com diária a partir de R$ 40 mil e podendo bater R$ 100 mil, de acordo com sites que organizam matrimônios.

Ele convidou todo o departamento de futebol do Corinthians. Além dos jogadores, funcionários que convivem com o holandês o CT Joaquim Grava também foram chamados para a festa principal das celebrações.

Memphis distribuiu bolsas de luxo como brinde. Havia uma máquina de pegar pelúcia, mas com itens de marcas de grife como Chanel e Dolce & Gabbana dentro da grua. Além disso, MC Hariel, Matuê e Jorge Ben se apresentaram no evento.

Ainda haverá uma pool party para fechar as comemorações. A festa final será reservada, para pessoas selecionadas.