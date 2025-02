'Faço parte do hospício. Sou louco': os bastidores de Neymar no 1º clássico

Do UOL, em São Paulo

A NR Sports, empresa que cuida da gestão da imagem de Neymar, divulgou os bastidores do jogador no primeiro clássico disputado desde o retorno ao Santos, contra o Corinthians, na última quarta-feira (12).

O que aconteceu

Neymar chegou à Neo Química Arena com sua caixa de som. O camisa 10 do Santos escolheu a música "Lset", do cantor L7nnon, para ser sua trilha sonora de chegada.

O astro interagiu com a 'saudação' da Neo Química Arena à equipe visitante. Ele reagiu à frase "Bem-vindo ao hospício", escrita no caminho do vestiário da equipe visitante.

Faço parte do hospício. Sou louco. Neymar

Neymar fez o pré-aquecimento no vestiário e guiou o elenco rumo ao gramado. Depois, retornou ao vestiário e fez um breve discurso antes da entrada em campo definitiva para a partida.

Agora, é a gente entrar ali com personalidade e jogar. Neymar

O resultado não foi o esperado. O Santos foi superado pelo Corinthians por 2 a 1, e Neymar passou em branco. O camisa 10 começou o jogo como titular e foi substituído ao longo do segundo tempo na Neo Química Arena.