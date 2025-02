Ex-número 4 do mundo, Rune desiste de disputar o Rio Open

Uma das apostas do Rio Open para a edição deste ano, o dinamarquês Holger Rune desistiu de competir na capital fluminense, na próxima semana. O ex-número quatro do mundo alegou problemas físicos para não disputar o maior torneio da América do Sul, de nível ATP 500, no Jockey Club Brasileiro.

"Holger Rune infelizmente não disputará o Rio Open 2025. Desejamos uma recuperação rápida e esperamos vê-lo em breve", anunciou a organização do torneio carioca. Rune tem quatro títulos no circuito da ATP, foi o quarto colocado do ranking em 2023 e ocupa atualmente o 12º posto. Ele iria fazer sua estreia no torneio brasileiro.

O dinamarquês, contudo, disse que ainda não se recuperou totalmente de uma gripe e ainda sente dores num dos ombros. "Olhando para trás, acho que foi muito cedo para jogar depois da gripe que tive na semana passada. Meu ombro não estava funcionando e o corpo todo parecia extremamente vulnerável. Agora vou tirar um tempo para descansar adequadamente. Quando o corpo não está bem, o cérebro se desliga e lamento muito não ter conseguido fazer o que eu queria na quadra hoje. Desculpe, Argentina", escreveu Rune, nas redes sociais.

Ele se refere à eliminação precoce que sofreu no ATP 250 de Buenos Aires, na noite de quinta-feira. Na capital argentina, ele também era um dos candidatos ao título. No entanto, foi derrotado pelo local Mariano Navone, 47º do mundo.

Após a partida, Rune demonstrou mau humor na entrevista coletiva, com diversas respostas curtas, e fez críticas ao torneio argentino. "O evento é bem organizado, mas as quadras não são tão boas", afirmou, antes de evitar confirmar sua presença na competição argentina em 2026. "Não sei, ainda não pensei na minha agenda para os próximos anos. Ainda não conversei com meus treinadores, então vou continuar pensando."

Com a ausência de Rune na lista dos tenistas confirmados, a vaga será herdada pelo indiano Sumit Nagal na chave principal. Nagal tem 27 anos, ocupa o 129º lugar do ranking, mas já figurou em 68º, no ano passado.