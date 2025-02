Estádio da Chapecoense terá gramado sintético

Mais um estádio do futebol brasileiro deixará de lado o tradicional gramado natural. A Arena Condá, casa da Chapecoense, irá implementar a grama sintética.

A responsável pela mudança no campo será a Soccer Grass. A empresa informa que a Chapecoense terá o primeiro gramado artificial com fios de 60 milímetros no Brasil.

"Assim que ficar liberado para nossa equipe atuar, precisamos de 60 dias trabalhados para entregar o gramado sintético completamente concluído", explica Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, que completa.

"A Chapecoense fará a obra da base e aí entraremos na sequência, esse gramado sintético terá tudo que há de melhor no mercado. Com certeza, será um dos mais modernos do mundo", enfatizou Alessandro Oliveira.