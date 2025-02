Entenda por que Jandrei desbancou Rafael como titular do São Paulo contra o Velo Clube

A presença de Jandrei na escalação do São Paulo para o duelo desta quinta-feira, contra o Velo Clube, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, surpreendeu boa parte da torcida. Acionando força máxima, o técnico Luis Zubeldía decidiu deixar Rafael, o goleiro titular, no banco de reservas, mas seu substituto não foi capaz de evitar três gols do adversário.

Embora não houvesse necessidade real de trocar o goleiro para a partida desta quinta-feira, Zubeldía decidiu dar minutos a Jandrei por entender que ele tem sido importante para o elenco do São Paulo.

"Jandrei, quando aconteceu o problema com o Rafael, teve que ajudar, começou questionado. Havia muitas dúvidas sobre ele e depois ele se encarregou, com boas atuações, de ajudar a equipe. Então, se estamos competindo, é porque queremos chegar na fase final e a partir daí pensar em ganhar o Paulista. É um dever que tinha de colocar certos jogadores para que tenham minutos, para que mostrem, para que ajudem", afirmou Zubeldía.

Há quem tenha relacionado a presença de Jandrei na meta tricolor com o fato de a equipe ter sofrido três gols para o Velo Clube. O treinador do São Paulo, no entanto, tratou de sair em defesa do goleiro tricolor.

"Não creio que o resultado tenha passado pelo Jandrei, é injusto. Sei bem qual é o nível muito bom que pode ter Jandrei, porque mostrou no ano passado em um momento importante do Brasileirão. Tem que conviver com críticas, maus momentos, é parte de estar em um grande clube. Não gosto de relacionar o resultado a um jogador e muito menos a Jandrei", completou o técnico são-paulino.

Para o clássico do próximo domingo, contra o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, Rafael deve voltar ao time titular. Resta saber se o sistema defensivo tricolor estará mais sólido para que o goleiro são-paulino não seja vazado.