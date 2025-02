Em festa de gala, Memphis celebra aniversário com jogadores do Corinthians

O atacante Memphis Depay festejou seu aniversário de 31 anos na noite da última quinta-feira, em um palácio localizado na região sul de São Paulo. O evento de gala contou com a presença de amigos, jogadores e funcionários do Corinthians.

Do elenco corintiano, Talles Magno, Pedro Raul, Hugo, João Pedro Tchoca, Matheuzinho e Yuri Alberto foram alguns dos nomes registrados no evento. Da equipe feminina, a presença de Tamires foi divulgada nas redes sociais.

A noite contou com atrações musicais e uma exposição de carros antigos na área externa.

As festividades começaram na noite de quarta, logo após a vitória do Corinthians sobre o Santos por 2 a 1, em Itaquera. Memphis organizou um encontro mais reservado depois do triunfo corintiano.

Em meio à celebração de Memphis, o Corinthians se prepara para a sequência do Campeonato Paulista. A equipe encara a Portuguesa no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu.