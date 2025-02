Em alta no Flamengo, Allan explica melhora em seu desempenho: "Nada vai tirar meu foco"

Em alta na temporada e vivendo sua melhor fase com a camisa do Flamengo desde sua chegada, o volante Allan falou sobre a melhora em seu desempenho e revelou que sentia ser sua última chance no Rubro-negro.

"Não que nos outros anos eu não quisesse jogar bem e performar bem, mas esse ano senti que era minha última tacada. Então, estou fazendo de tudo para que as coisas aconteçam bem. Estou 100% focado no Flamengo. Nada vai tirar meu foco. É Deus retribuindo toda a dedicação que eu venho tendo", disse Allan em entrevista à FlaTV.

Desde 2023 no Flamengo, Allan não conseguiu repetir as boas atuações que teve com a camisa do Atlético-MG em seus dois primeiros anos no clube carioca e acabou sendo alvo de críticas da torcida flamenguista.

No entanto, o jogador vem dando a volta por cima nesta temporada. Inclusive, ganhou elogios do técnico Filipe Luís por seu desempenho no clássico contra o Botafogo, na última quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. O Flamengo venceu por 1 a 0.

"É um jogador que dá para ver no olho que ele quer dar a volta por cima. Quando o jogador quer, ninguém segura. O que aconteceu com o Allan foi que ele, sozinho, voltou das férias com o olho brilhando. Ele está falando no campo. O mérito é todo do Allan", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

O Flamengo volta a campo neste sábado, às 21h45 (de Brasília), quando encara o Vasco, pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. O Rubro-negro é o líder da competição, com 17 pontos conquistados.

"Importante também o carinho que todos do staff aqui dentro do clube estão tendo comigo. Estão felizes com a minha retomada. Aos poucos, vou jogando cada vez melhor. Assim, vou tendo mais confiança e passo mais confiança para o torcedor. Estou muito feliz de que as coisas estejam acontecendo. Agora é só continuar evoluindo", finalizou Allan.