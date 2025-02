Corinthians deve encarar Portuguesa com time todo reserva; veja provável escalação

O Corinthians encerrou a preparação para enfrentar a Portuguesa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira (14), os jogadores fizeram os últimos ajustes antes do duelo que será disputado no Mercado Livre Arena Pacaembu.

Para a partida deste sábado (15), a tendência é que o Corinthians entre em campo com um time alternativo, priorizando o duelo diante da Universidad Central-VEN, pela segunda fase da Copa Libertadores. Como desfalques, é certo que a equipe não terá o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita) e o volante Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20).

Assim, o Timão deve ir a campo com: Matheus Donelli; Léo Mana, Cacá, Félix Torres e Matheus Bidu; Alex Santana, Charles, Ryan e Igor Coronado; Romero e Talles Magno.

Nesta sexta, no CT Joaquim Grava, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Santos realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais atletas foram ao campo logo após uma ativação na academia. Depois do aquecimento, o elenco realizou um trabalho de troca de passes, além de jogadas de bola parada e um exercício tático coletivo.

O Corinthians visita a Portuguesa neste sábado, às 18h30 (de Brasília). O Timão lidera a classificação geral do Campeonato Paulista com 25 pontos conquistados.