Como Gerson virou o modelo ideal de capitão para Filipe Luís no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Não é só por defender o amigo na briga. Gerson reúne esse e outros elementos relevantes para se consolidar o modelo ideal de capitão para o Flamengo de Filipe Luís.

O que aconteceu

Ele tem a liderança técnica, por ser jogador de seleção e fundamental para a construção do Flamengo.

Gerson tem cuidado dos jogadores jovens, até mesmo fora de campo. Wesley é um exemplo.

O camisa 8 é tratado como técnico dentro de campo, pela leitura de jogo.

A moral de Gerson é tanta que Filipe Luís defendeu um aumento salarial para o jogador.

Gerson capitão é um legado de Tite que não passa pela cabeça de Filipe Luís alterar. Mesmo com a chegada de Danilo, por exemplo, que exerceu a função na seleção recentemente.

A tentativa de separar a confusão iniciada por Alexander Barboza com Bruno Henrique, por mais que tenha rendido um questionável cartão vermelho, é daquelas decisões que acertam em cheio no informal código de ética dos jogadores.

Se seu companheiro está sozinho, é preciso defendê-lo, como disse Léo Ortiz após a partida.

Individualmente, Gerson passou a ver a vida e a carreira de forma diferente, depois da incerteza gerada pelo problema de saúde que passou ano passado — dilatação e infecção do rim.

O Coringa voltou bem demais, mesmo em um Flamengo pouco sedutor sob o controle de Tite. Com Filipe Luís, o dono da faixa direita do campo levantou a Copa do Brasil e a Supercopa.

Ainda no ano passado, chegou a ser titular da seleção e voltou ao debate sobre a formação do meio-campo para a Copa 2026.

"É o cara que lidera todos os jogadores. Cuida do vestiário. É o treinador no campo que o Tite escolheu e eu mantive", disse Filipe Luís.

E pensar que, no conturbado 2023, Gerson acertou um soco no rosto de Varela, em um desentendimento no treino.

Gerson é corriqueiramente mostrado nos bastidores com discursos que têm chamado a atenção. O episódio hoje parece uma lembrança irreal.

No cotidiano do clube, aumentou a aproximação com jovens. O principal deles é Wesley.

"O Gerson colocou ele debaixo do braço. Está guiando ele pelo caminho para ele manter nesse nível", descreveu o técnico do Flamengo.

Um dos episódios que ajudam a ilustrar isso foi a ida de Gerson e Wesley para pescar em um dia de folga. O lateral descreveu o momento como um "papo de peixe".

A figura de Gerson no elenco traz até uma situação pouco convencional: Filipe Luís veio a público defender um aumento salarial para ele.

"Não tenho dúvida que o clube vai valorizá-lo do jeito que ele merece. Se ele não tá sendo valorizado do jeito que ele merece, ele vai ser valorizado do jeito que ele merece. Ele é um jogador titular de seleção brasileira, obviamente que isso não passa despercebido pra ninguém", comentou o técnico, depois da vitória sobre o Botafogo, emendando:

"Sobre as ofertas, eu não acredito que o Gerson queira sair. Simples assim".