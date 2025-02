Com sobrinha de Varejão, Seleção feminina divulga pré-lista para o Tour da WNBA

A Seleção Brasileira feminina de basquete divulgou nesta quinta-feira a pré-lista de atletas convocadas para o Tour da WNBA, contra Indiana Fever e Chicago Sky. Das 20 atletas relacionadas pela técnica liderada por Pokey Chatman, 12 viajam para os confrontos que marcam o começo do ciclo de Los Angeles 2028.

Aparecem na Seleção adulta pela primeira vez jovens como Ayla McDowell, Aaliyah Guyton, Heloísa Carrera e Manu Alves, todas sub-19. Também surge Iza Varejão, pivô e sobrinha de Anderson. As experientes Tainá Paixão, Cacá, Emanuelly, Sassá, Sossô, Vitória Marcelino, Ramona, Thayná, Aline e Licinara completam a relação.

"É uma tremenda oportunidade para o nosso time competir contra algumas das melhores atletas do mundo. Essas experiências de altíssimo nível nos ajudam no processo de conseguir grandes resultados. Estamos realmente empolgados", disse a técnica Pokey Chatman.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Basquete Brasil - CBB (@basquetecbb)

O Chicago Sky conta com a brasileira Kamilla Cardoso, terceira escolha do último Draft. Já o Indiana Fever é a casa da ala/pivô Damiris Dantas. Por conta do regulamento da WNBA, atletas em contrato com franquias da liga não podem enfrentar seus próprios times ou outras equipes.

O jogo contra o Chicago Sky será realizado em 2 de maio e o confronto com o Indiana Fever, dois dias depois. O "Tour Brasil na W" faz parte do planejamento da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) para o ciclo dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

Confira a pré-lista da Seleção feminina:

Tainá Paixão - Sampaio-MA



Iza Nicoletti - Fairfield-EUA



Caca Martins - Sampaio-SP



Maria Albiero - Oaklands Wolves-GBR



Aaliyah Guyton - Iowa Hawkeyes-EUA



Mica Cavalcanti - DME Academy-EUA



Emanuely Oliveira - SESI/Araraquara-SP



Vitória Marcelino - SESI/Araraquara-SP



Ayla McDowell - South Carolina-EUA



Taissa Queiroz - North Carolina-EUA



Isa Ramona - Nika-RUS



Gabriela Sossô - SESI/Araraquara-SP



Lorena Barbosa - University San Francisco-EUA



Thayná Silva - Celje-SVN



Sassá Gonçalves - Sampaio-MA



Iza Varejão - Syracuse-EUA



Licinara - Corinthians-SP



Manu Alves - IMG Academy-EUA



Aline Moura - Beroe Zagora-BUL



Heloísa Carrera - Ole Miss-EUA