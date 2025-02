Zubeldía pede calma com defesa do São Paulo e exime Jandrei de culpa

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, minimizou os problemas defensivos da equipe após o empate do Tricolor por 3 a 3 com o Velo Clube nesta quinta-feira (13).

Para o comandante são-paulino, com mais dias de treino será possível o São Paulo "recuperar a confiança" e parar de sofrer tantos gols. De quebra, Zubeldía ainda eximiu o goleiro Jandrei de qualquer culpa nos gols marcados pelo Velo.

Fala, Zubeldía!

O técnico do São Paulo comentou o mau momento da equipe, que soma duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

Era importante a vitória hoje para buscarmos a classificação em primeiro. Simplesmente não fomos capazes de conseguir mais pontos aqui em Brasília. Agora temos que seguir competindo e lutando e classificar, e entrar nas quartas de final Luis Zubeldía, técnico do São Paulo

Questionado sobre as falhas na zaga do São Paulo, o técnico minimizou os problemas e lembrou o calendário apertado do futebol brasileiro.

Estamos fazendo algo errado, isso é claro. Facilitamos no segundo e terceiro gols. Mas não tenho dúvida de que vamos defender melhor, encontrar o equilibro ofensivo e defensivo. Ultimamente temos tido poucos dias de treinos, que não te permitem de trabalhar e resolver essa questão. É difícil corrigir isso agora, no meio da competição Luis Zubeldía

Para o técnico são-paulino, assim que terminar a "maratona" de jogos, será possível fazer os ajustes necessários. "Teremos mais equilíbrio, precisamos de mais dias de trabalho. Os gols que tomamos é mais insegurança que qualquer outra coisa. Com dias de trabalho e calma recuperaremos nossa confiança", disse o argentino.

O comandante do Tricolor também eximiu o goleiro Jandrei, titular na vaga de Rafael, de qualquer culpa nos gols sofridos. "O resultado não passa por Jandrei. Ele não teve culpa nos gols", disse o técnico, lembrando que Jandrei fez boas partidas quando assumiu o gol do São Paulo na temporada passada, quando Rafael ficou fora.

Ao final da coletiva, o técnico lembrou que todos os clubes passam pelos problemas do calendário. "O mais importante é que é assim para todos. Está difícil, como sabíamos que seria difícil, e é assim para todo mundo. O futebol é assim, temos que seguir, temos que jogar, se classificar, e se possível ganhar o título. Precisamos virar a página", finalizou Zubeldía.