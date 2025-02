Chelsea perde para o Brighton e desperdiça chance de se aproximar dos líderes no Inglês

Com uma atuação muito abaixo do esperado, o Chelsea sofreu um duro golpe nesta sexta-feira ao ser derrotado pelo Brighton, no Falmer Stadium, por 3 a 0, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado negativo, a equipe do técnico Enzo Maresca permanece com 43 pontos e já vê a sua condição de quarto colocado ameaçada. Já o Brighton ocupa o oitavo posto com 37.

Os gols que determinaram a vitória dos anfitriões foram assinalados por Kaoru Mitoma e Yankuba Minteh, que balançou as redes duas vezes. Disposto a manter o embalo, o Brighton volta a campo no próximo fim de semana e visita o Southampton, no sábado. No mesmo dia, o Chelsea tenta a reabilitação diante do Aston Villa, no Villa Park.

Na partida, o Brighton se mostrou mais ofensivo desde o apito inicial e abriu o placar aos 26 minutos com finalização de Kaoru Mitoma de fora da área. O Chelsea se desorganizou, passou a sofrer com as investidas dos donos da casa e levou o segundo aos 37.

Após nova pressão, Yankuba Minteh mostrou oportunismo para aproveitar o rebote do goleiro Jörgensen e estufou a rede adversária para aumentar a vantagem no placar e fazer a festa dos torcedores no Falmer Stadium.

No segundo tempo, o Chelsea esboçou uma reação, mas o terceiro gol marcado pelo Brighton antes dos 20 minutos praticamente definiu a partida. Danny Welbeck deu uma assistência na medida para a conclusão de Minteh, aos 17. A bola ainda desviou na zaga e acabou com qualquer tentativa de defesa do goleiro Chelsea.

Com ampla vantagem no marcador e com o adversário sem ânimo para reagir, o Brighton usou o tempo como aliado para desgastar o adversário. Com boa posse de bola e um esquema defensivo eficiente, os donos da casa garantiram mais três pontos no Campeonato Inglês.C