Brasília supera União Corinthians e chega ao terceiro triunfo seguido no NBB

O Brasília venceu o União Corinthians por 95 a 71 nesta sexta-feira, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), na Arena BRB Nilson Nelson. A equipe do Distrito Federal contou com grande atuação de Lucas Lacerda, cestinha da partida com 25 pontos.

Com o resultado, o Brasília chegou ao seu terceiro triunfo consecutivo na competição. A equipe está na terceira colocação, com 17 vitórias e nove derrotas. Já o União Corinthians ocupa o quinto lugar, com 14 vitórias e dez derrotas.

O próximo jogo do Brasília será às 20h (de Brasília) do dia 26 de fevereiro, na Arena BRB Nilson Nelson, diante do Pinheiros. Já o Mogi visita o Flamengo às 19h30 do dia 3 de março.

Sextou com basquete de qualidade! ? Jogos emocionantes e recordes batidos em mais uma grande rodada no #NBBCAIXA! Teve vitória do seu time? ? ? Suelenn Ladessa/Mogi Basquete, Matheus Maranhão/CAIXA Brasília e Mauricio Almeida/R10 Score Vasco#OBasqueteAconteceAqui pic.twitter.com/yra6jVEG0n ? NBB CAIXA (@NBB) February 15, 2025

O jogo

Após um início de primeiro quarto disputado, o Brasília se distanciou no placar e fechou em 25/16. Já no segundo quarto, o União Corinthians voltou mais agressivo, mas foi para o intervalo perdendo por 11 pontos.

Os últimos dois períodos foi de domínio total dos mandantes, que pisaram no acelerador e fecharam a partida em 95 a 71.

Confira outros resultados do NBB nesta sexta-feira:

Vasco 98 x 86 Pato Basquete



Mogi 81 x 91 Franca