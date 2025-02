Botafogo espera avançar pela contratação de Nathan Fernandes

A diretoria do Botafogo continua em busca de reforços para a temporada 2025. Segundo informações do "Canal do TF", o acordo pela chegada de Nathan Fernandes foi concretizado com o Grêmio. Ainda não há, contudo, a oficialização entre as partes envolvidas.

O contrato com o atleta seria de cinco temporadas. Inicialmente, o Botafogo pagaria US$ 3 milhões (pouco mais de R$ 17 milhões) pelo reforço, mas, dependendo de algumas metas, o negócio poderia chegar a US$ 7 milhões (R$ 40,4 milhões).

A ideia do Botafogo seria regularizar quanto antes a documentação de Nathan Fernandes. O time carioca gostaria de utilizá-lo na disputa da Recopa Sul-Americana, na próxima semana, contra o Racing, na Argentina.

Porém, Nathan Fernandes foi cedido pelo Grêmio à Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Campeonato Sul-Americano. O atleta sofreu uma lesão muscular na competição e está em recuperação.

Em 2024, Nathan Fernandes disputou 39 jogos pelo Grêmio e marcou três gols.