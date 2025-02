Barreal explica como pode ajudar o Santos e se diz "totalmente recuperado" de lesão

Nesta sexta-feira, Álvaro Barreal foi oficialmente apresentado como jogador do Santos. O meia-atacante celebrou a oportunidade de vestir a camisa alvinegra e explicou como pode atuar dentro de campo.

"Minha ideia era ficar no futebol brasileiro. Quando o Santos e o Caixinha me contataram houve um convencimento. Um clube tão grande. Me falaram para vir aqui e estou muito feliz com essa decisão. Tive uma conversa com o Caixinha antes de chegar. Sou um ala que tenta ajudar ofensivamente e defensivamente. Acho que essa é minha função no time. Chego para ajudar a equipe, tentar crescer e ganhar muitas coisas aqui", contou.

"Acredito que minha posição natural é ala esquerda aberto, mas posso jogar de meia. Depende da tática da equipe e o que o treinador pedir posso cumprir alguma dessas funções. Joguei em muitas funções. No ano passado joguei de ala, meia e ponta. Me sinto mais confortável jogando pela esquerda. Minha ideia é me adaptar ao que o treinador me pede. No meio campo é minha posição, estando por fora ou por dentro", ampliou.

O argentino chega do Cincinnati, dos Estados Unidos, por empréstimo até o final deste ano, com uma opção de compra ao final do vínculo.

No último ano, o atleta vestiu as cores do Cruzeiro, também por empréstimo. Pela Raposa, atuou em 42 partidas, marcando dois gols, além de quatro assistências.

"Consegui jogar bastante no Cruzeiro. Tive duas lesões que não me deixaram estar no melhor nível. Mas este ano chego bem, com muita vontade de jogar. O Caixinha confia em mim, tive uma conversa com ele antes de chegar para conversar sobre posição, o que ele quer para mim. Tenho a melhor predisposição para possamos ganhar todos juntos", contou.

No final do ano passado, Barreal realizou uma cirurgia para corrigir um problema de hérnia inguinal. Atualmente, ele está em transição para o gramado.

"Estou bem, totalmente recuperado. Com a ajuda dos fisioterapeutas estamos tentando voltar o mais breve possível. Não tenho uma data confirmada, mas acho que semana que vem já estarei pronto", revelou.

O Santos entra em ação novamente no domingo, quando recebe o Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).

O Alvinegro Praiano aparece em terceiro do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito.

Veja outros trechos da coletiva:

Mudança de posição



"No começo eu jogava de ponta. Mas creio que foi uma boa decisão abaixar a posição. Tive alguns técnicos que me ajudaram a encontrar a minha posição. Um pouco mais atrás me sinto mais cômodo e posso mostrar mais meu potencial como ala. Isso foi o que mudou. Jogava de ponta e hoje estou um pouco mais atrás, onde me sinto mais cômodo"

Ajuda defensiva



"Creio que venho ajudar no sistema defensivo também. É uma característica minha de tentar ajudar no ataque e na defesa. Creio que vai ser minha função, para o que venho. Posso ajudar ofensivamente e defensivamente também"