Barreal destaca peso do Santos e diz realizar sonho de atuar com Neymar: 'Ídolo na Argentina'

O Santos apresentou nesta sexta-feira o argentino Álvaro Barreal como mais um reforço para a temporada 2025. Em sua primeira entrevista oficial, o atleta se colocou à disposição do técnico Pedro Caixinha para colaborar onde o treinador precisar e destacou o sonho de poder atuar ao lado de Neymar.

"Tive o sonho de jogar contra o Messi e cumpri. Agora vou ter a oportunidade de atuar ao lado de Neymar no Santos. É um dos maiores jogadores do mundo e tem uma carreira vitoriosa. Na Argentina, os jogadores o admiram muito e espero poder ajudar da melhor maneira", afirmou o atleta que chaga por empréstimo junto ao Cincinnati até o fim de 2025.

Aos 24 anos, ele vai disputar a sua segunda temporada no futebol brasileiro já que no ano passado esteve no Cruzeiro. O atleta comentou sobre a sua escolha e disse que defender um clube da tradição do Santos pesou no momento de definir o futuro.

"É verdade que tive outras propostas, mas queria continuar no futebol brasileiro. O Santos tem uma camisa muito pesada, jogadores de grande tradição e poder estar aqui é uma satisfação. Esperamos agora começar a trabalhar com o grupo."

A versatilidade foi o cartão de visitas do meia-atacante na coletiva. O atleta disse já ter conversado com o técnico Pedro Caixinha para facilitar o entendimento e a adaptação ao que o treinador pretende. "Jogo aberto, mas consigo também atuar como meia. Mas tudo vai depender da necessidade do sistema tático do treinador. No começo eu jogava como ponta, mas agora fico mais atrás e me sinto mais à vontade", disse o atleta.

Por fim, Barreal disse como tem sido o contato inicial com o treinador português. "Conversei com o Caixinha e falamos sobre o posicionamento, o que ele espera de mim, e vamos fazer o melhor trabalho possível para ajudar a equipe".

Em situação delicada nesta fase de grupos do Campeonato Paulista, o Santos vai a campo neste domingo e terá pela frente o Água Santa, às 20h30, na Vila Belmiro. Com nove rodadas disputadas, o time contabiliza nove pontos, está fora da zona de classificação para as quartas de final e tem um aproveitamento de apenas 33% (duas vitórias, três empates e quatro derrotas).