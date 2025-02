Barboza sobre briga no clássico: 'Violência nunca será melhor maneira'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O zagueiro Alexander Barboza se manifestou, em seu Instagram, sobre a briga que se envolveu após o clássico entre Botafogo e Flamengo, na última quarta-feira (12).

O que aconteceu

O argentino começa o texto com uma analogia sobre "jogar a pedra e esconder a mão". Em seguida, deixa no ar uma indireta: "cada um sabe o que faz".

O defensor enaltece o seu estilo aguerrido e a maneira como defende seus clubes. No entanto, ele critica o uso da violência. Veja abaixo:

Jogar a pedra e esconder a mão? Nunca. Cada um sabe o que faz, os motivos e as consequências. Defender o escudo que represento de qualquer forma é o que me ajudou na minha carreira profissional a ser quem sou e a alcançar as coisas que consegui, e quem o desrespeita não merece meu respeito de forma alguma. No entanto, a violência nunca será a melhor maneira de resolver as coisas

Alexander Barboza, em seu Instagram

Barboza foi expulso após a confusão assim como os rubro-negros Gerson e Cleiton. O zagueiro alvinegro também perdeu um dente durante a briga.