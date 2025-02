Auxiliar de Abel aprova desempenho de Emiliano Martínez como titular no Palmeiras: "Estreia positiva"

A vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira contou com a estreia do último reforço que chegou ao clube: o volante Emiliano Martínez. O uruguaio vinha sendo relacionado há dois jogos, mas ainda não tinha ganhado minutos. A estreia do atleta de 25 anos foi aprovada por João Martins, que substituiu Abel Ferreira, suspenso, na beira do gramado.

"Foi uma estreia positiva. Um jogo em que o adversário começou com dois volantes, deu mais espaço, o que ajudou a ganhar dinâmica do jogo. Ele não jogava há muito tempo, desde o dia 10 de dezembro. Depois mudou e precisou de mais ajuda do Ríos e do Veiga. Esteve bem, com e sem bola, equilibrado. Sabíamos que não teria energia para os 90 minutos, mas enquanto esteve em campo foi positivo pelo que esperávamos dele", declarou.

Emiliano Martínez atua como volante e chegou para disputar vaga no meio com Aníbal Moreno. O argentino, porém, parece ainda não ter pegado o ritmo e ainda tem tido atuações inconstantes. Com isso, Martínez pode vir a brigar mais firme pela vaga.

O uruguaio chegou ao Verdão já após o início do Campeonato Paulista e ainda precisava recarregar a bateria para jogar, como revelou Abel Ferreira antes de relacioná-lo pela primeira vez. A última vez que Martínez havia entrado em campo foi no dia 12 de dezembro, pelo Midtjylland, da Dinamarca.

Em sua estreia, Martínez atuou por 74 minutos e foi substituído por Aníbal Moreno. De acordo com dados do Sofascore, deu 35 passes certos, além de um drible e dois desarmes.

#Paulistão ?? Emiliano Martínez em sua estreia pelo Palmeiras: ? 74 minutos jogados

? 35/40 passes certos (88%!)

? 4/8 duelos ganhos (50%)

? 1/1 drible certo

? 2 desarmes (!)

?? 1 interceptação

? 1 falta sofrida

? Nota Sofascore 6.9 pic.twitter.com/422swOx3F8 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 14, 2025

Com estreia aprovada pela comissão, Martínez segue à disposição e pode voltar a ter minutos no clássico contra o São Paulo, no domingo. O Choque-Rei, válido pela décima rodada do Campeonato Paulista, acontece no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília).