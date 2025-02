Autor do gol do Brasil, Rayan admite jogo complicado contra a Argentina e segue confiante no título

A Seleção Brasileira empatou com a Argentina, nesta quinta-feira, em 1 a 1, pela quarta e penúltima rodada da fase final do Sul-Americano sub-20, no Estádio Olímpico da UCV, na Venezuela. Autor do gol do Brasil, Rayan falou sobre a partida e seguiu confiante no título.

"Foi um jogo complicado. Saímos perdendo no primeiro tempo, mas tivemos cabeça ao voltar para o segundo tempo. Botamos a bola no chão, conseguimos o gol de empate e agora, se Deus quiser, vamos sair daqui da Venezuela campeões", disse Rayan, atleta do Vasco.

De pênalti, a Argentina abriu o placar com Claudio Echeverri, no final da primeira etapa. A Seleção empatou somente aos 32 minutos do segundo tempo. Em lançamento de Igor Serrote, Rayan ganhou do marcador na velocidade e bateu cruzado para marcar.

¡Los líderes de la Fase Final repartieron puntos! ????? CONMEBOL #Sub20 pic.twitter.com/k8vjMjLEYV ? CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) February 14, 2025

Com o empate, as duas equipes foram aos dez pontos conquistados. O Brasil ainda é o líder por conta do saldo de gols, enquanto a Argentina fica na vice-liderança. Caso um dos times tivesse saído com a vitória nesta quinta-feira, teria garantido o título do Sul-Americano sub-20 por conta do confronto direto.

Agora, a decisão fica para a última rodada. A Seleção Brasileira encara o Chile, enquanto os argentinos jogam contra o Paraguai. O horário e os estádios que receberão as partidas ainda não foram definidos pela organização.

"Ainda não tem nada ganho. Vamos enfrentar o Chile com os pés no chão", projetou Rayan.