Atlético-MG tem a melhor defesa em 2025 entre todos que disputam o Brasileirão

Ao bater o Itabirito, por 3 a 0, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG chegou ao seu oitavo jogo oficial na temporada, somou sua quarta vitória e foi o sexto jogo na temporada em que a equipe de Cuca não sofreu gols. Além disso, o Galo só levou dois gols em 2025 e tem a melhor defesa entre os times do Campeonato Brasileiro, segundo os dados do Sofascore.

? O @Atletico é a equipe da Série A que menos sofreu gols na temporada 2025! ?? ?? 8 jogos

? 4 vitórias (!)

?? 4 empates

? 0 derrotas (!)

? 66.7% aproveitamento (!)

? 9 gols?

? 2 gols sofridos (0.25 / j!)

? 6/8 jogos sem sofrer gol (75%!) pic.twitter.com/mbDMAM1iCv ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 13, 2025

Apesar de jogar com jogadores da base nas três primeiras do Estadual, o Galo criou uma consistência defensiva e passou 75% do Campeonato Mineiro sem sofrer gols.

Em cinco jogos, Éverson sofreu apenas um gol. O trabalho defensivo do Atlético-MG tem os méritos do Cuca, que no início da atual temporada achou sua zaga titular com Lyanco e Júnior Alonso, que juntamente com o bom trabalho do arqueiro tiveram primeira fase invicta no Campeonato Mineiro.

Cuca pegou a quinta pior defesa do Campeonato Brasileiro 2024 e conseguiu evoluir o setor, que pecou durante momentos importantes da temporada passada do Atlético-MG. Apesar de um ano mais econômico do Galo, o treinador evoluiu as peças que já tinha no elenco.

O Atlético-MG se qualificou à próxima fase do Campeonato Mineiro com a segunda melhor campanha, ficando no segundo lugar do Grupo A, com 16 pontos. Nas semifinais, o Galo vai enfrentar o Tombense, líder do seu grupo e dono da melhor campanha na primeira fase. O jogo de ida será dia 15, às 16h30 (de Brasília), na Arena MRV.