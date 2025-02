Atlético-MG anuncia contratação de Rony, ex-Palmeiras

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira a contratação de Rony. O atacante, que estava no Palmeiras, assinou contrato com o Galo por três anos.

O jogador já foi devidamente regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode fazer sua estreia pela equipe. O time comandado por Cuca recebe o Tombense neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Rony chegou ao Palmeiras sem 2020 e, desde então, disputou 284 jogos, marcou 70 gols e deu 32 assistências. Além disso, conquistou 11 títulos. Foram duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023), quatro Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

O atleta, que vestia a camisa 10, deixa o Verdão como maior artilheiro do clube na Libertadores, com 22 bolas na rede.

O jogador, porém, viveu altos e baixos pelo Palmeiras nos últimos anos e viu a relação com a torcida se desgastar. A própria presidente do Alviverde, Leila Pereira, já havia dito que seu ciclo no time palestrino havia se encerrado. O time se despediu do atacantes nas redes sociais.

Quantos obstáculos você superou, hein, Ronielson, até se tornar o maior artilheiro do #MaiorCampeãoDoBrasil na história da Libertadores? Sucesso em seu novo desafio, ídolo! Obrigado por tudo! ? pic.twitter.com/fR29AuxCIZ ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 14, 2025

Rony desembarcou em Belo Horizonte na última quinta-feira para fechar com o Atlético-MG. Na equipe mineira, ele reencontrará Gustavo Scarpa, Deyverson e Gabriel Menino, com quem dividiu vestiário no Verdão ao longo das últimas temporadas.

O Galo, desta forma, chega ao terceiro reforço para o setor ofensivo. Após se desfazer de Paulinho, que se transferiu ao Palmeiras, clube contratou Junior Santos, Cuello e, agora, Rony.