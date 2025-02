Arteta, técnico do Arsenal, lamenta lesões na reta final da temporada

Nesta sexta-feira, durante coletiva de imprensa, Mikel Arteta, técnico do Arsenal, lamentou as lesões no setor ofensivo da equipe. Após a contusão de Havertz, os Gunners chegaram ao seu quarto desfalque no ataque.

Durante a parada na temporada, por conta dos jogos de playoffs das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Arsenal foi para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No Oriente Médio, Kai Havertz lesionou a coxa e é desfalque para o restante da temporada dos Gunners. Além dele, Gabriel Jesus, Bukayo Saka e Gabriel Martinelli são baixas do clube.

Na coletiva, Arteta foi perguntado sobre sua frustração em lidar com tantos desfalques. "Infelizmente, o Havertz teve uma lesão completamente inesperada. Felizmente, já estamos habituados a situações desse tipo, que ocorrem desde que cheguei ao Arsenal. Vamos ver se estamos realmente preparados. Porém, eu queria saber se tem algum outro time que perdeu os quatro atacantes desse jeito... Temos que olhar o lado bom... Nesse final de semana, já voltaremos a contar com o Ben White na defesa", disse Arteta.

Outros tópicos da coletiva

Além das contusões, Arteta valorizou o trabalho em Dubai e falou da possibilidade de chamar jogadores da base para integrar o time principal. "Estar em Dubai foi ótimo. Recarregamos a energia, treinamos bastante e nos reconectamos com a natureza. Isso é importante, afinal, não temos mais tempo para treinar durante a temporada, não posso arriscar conviver com mais lesões", ressaltou.

"E sobre a base, temos ótimos jogadores, Max Dowman é um deles, mas ele só tem 15 anos. E vocês sabem as regras de restrição de idade", completou.

No final da coletiva, Arteta também falou sobre a disputa de título contra o Liverpool. "Quando a diferença fica menor, é sempre algo positivo. Isso nos dá mais motivação. E depois da Data Fifa, realmente poderemos saber as nossas chances de título, com seis ou sete semanas para o final da temporada", concluiu.

Apesar de conviver com lesões, o Arsenal vive ótima fase na temporada. Os Gunners se qualificaram diretamente às oitavas de final da Liga dos Campeões e ocupam a segunda posição no Campeonato Inglês, com 50 pontos, sete atrás do líder Liverpool. Contudo, a equipe já foi eliminada da Copa da Liga e da Copa da Inglaterra.

O Arsenal entra em campo neste sábado, às 9h30 (de Brasília), quando enfrenta o Leicester City, fora de casa, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.