Após vitória do Palmeiras, Raphael Veiga é o jogador da Série A com mais assistências em 2025

Na noite desta quinta-feira, o Palmeiras venceu a Inter de Limeira, por 3 a 0, pela nona rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Major José Levy Sobrinho. Autor de duas assistências, Raphael Veiga é o líder no quesito entre todos os times da Série A em 2025.

Em sete jogos disputados, sendo titular em cinco oportunidades, Veiga já distribuiu cinco assistências na temporada. Segundo dados do Sofascore, o meia também deu 13 passes decisivos, criou três grandes chances e tem 36% de acerto no cruzamento (13/36), além de ter sofrido 11 faltas.

Os passes para gol de Veiga aconteceram em dois jogos diferentes. O meia deu três assistências na goleada do Palmeiras sobre o Guarani, por 4 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no último dia 2.

Nesta quarta-feira, em duas cobranças de escanteio, Raphael Veiga cruzou para Flaco López e Gustavo Gómez marcarem o segundo e o terceiro, respectivamente, do Palmeiras na vitória diante da Inter de Limeira.

Veiga é o líder em assistências do Campeonato Paulista. Apesar disso, o jogador ainda não marcou gol na temporada.

Com o resultado, o Palmeiras foi aos 16 pontos, mas segue na 3ª posição do grupo D, fora da zona de classificação para as quartas de final, atrás da Ponte Preta e do São Bernardo. O Verdão volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o São Paulo, pela décima rodada do Paulistão, no Allianz Parque.