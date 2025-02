Após enfrentar Messi nos EUA, Barreal celebra parceria com Neymar no Santos: "Sonho"

Oficialmente apresentado como jogador do Santos, Álvaro Barreal não escondeu a sua alegria em poder jogar ao lado de Neymar. O meia-atacante de 24 anos destacou a sua admiração pelo camisa do Peixe.

O argentino, aliás, já teve a oportunidade de dividir o gramado com Lionel Messi. Em sua passagem pelo Cincinnati, dos Estados Unidos, ele enfrentou o ídolo duas vezes, ambas em 2023.

"Um sonho. Tinha o sonho de jogar contra o Messi e pude cumprir. É um ídolo para mim. Agora chegou o Neymar, ídolo que os argentinos amam muito. Jogadores da minha idade viram eles jogar. Agora estamos compartilhando o elenco. Um sonho jogar em um clube como o Santos. Estou muito feliz", comentou.

Um sonho já foi realizado nos EUA. Agora chegou a vez de realizar o outro! ???? pic.twitter.com/RyofPjIrYZ ? Santos FC (@SantosFC) February 14, 2025

Barreal chega ao Santos por empréstimo até o final deste ano, com opção de compra ao final do vínculo.

No último ano, o atleta vestiu as cores do Cruzeiro, também por empréstimo do Cincinnati. Pela Raposa, atuou em 42 partidas, marcando dois gols, além de quatro assistências.

Ainda sem Barreal, o Santos entra em ação novamente no domingo, quando recebe o Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).

O Alvinegro Praiano aparece em terceiro do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito.