Ancelotti responde se está "cansado ou preocupado" com assédio a Vini Jr.

Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, Carlo Ancelotti foi perguntado sobre os rumores que cercam Vinícius Júnior a respeito de uma possível saída do brasileiro com destino à Arábia Saudita.

"Estou cansado desse assunto? Sim. Isso me preocupa? Não. Vejo-o feliz e nós também estamos felizes com ele. Não há mais o que acrescentar além do que já disse há uma ou duas semanas. Esse é um assunto de fora daqui, não se fala sobre isso aqui dentro. Não o vejo falando disso, vejo o Vinícius com muita vontade de fazer as coisas bem, como fez na última partida (Manchester City)" disse Ancelotti.

Ancelotti ainda foi questionado se a aproximação dos agentes do jogador com os clubes árabes incomoda o clube. O comandante respondeu não saber disso e que não se surpreende com a ofensiva árabe. "Eles estão diante da Copa do Mundo de 2034 e estão em um momento competitivo", disse o treinador.

Ancelotti também comentou sobre o retorno de Toni Rudiger, David Alaba e Lucas Vázquez ao elenco principal. Eles voltam ao Real Madrid na preparação para o segundo jogo do playoff da Champions contra o Manchester City. A partida será na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília).

Antes de enfrentar o City, o Real Madrid ainda tem em seu calendário o jogo contra o Osasuna pelo Campeonato Espanhol. A partida será neste sábado, às 12h45.