À vera! Alex Poatan é desafiado por boxeador sul-coreano e protagoniza treino intenso; veja

Além de uma das maiores estrelas do atual plantel do UFC, Alex Pereira se tornou um astro global das artes marciais mistas. Com isso em mente, a rotina do brasileiro agora também engloba turnês ao redor do mundo para cumprir compromissos promocionais e atender aos fãs de inúmeros países. E a mais recente aventura de 'Poatan' foi na Coreia do Sul. Durante sua estadia na nação asiática, o campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate foi, inclusive, desafiado por um pugilista profissional local, com quem protagonizou um 'sparring' intenso.

O desafio, assim como toda a estadia do brasileiro na Coreia do Sul foi divulgada pelo próprio através de seu canal no Youtube (veja abaixo ou clique aqui). Com uma legião de fãs e aos gritos de 'Chama', Poatan rompeu a barreira linguística e foi capaz de se conectar com seus fãs sul-coreanos. Com sessões de autógrafos e fotos, o striker paulista fez a alegria dos jovens presentes nas academias em que visitou.

Na primeira visita, Poatan foi até uma equipe de MMA liderada pelo ex-lutador do UFC Jung Chan-Sung, conhecido como 'Zumbi Coreano'. Lá, Alex se testou no wrestling defensivo, em treinos mais comedidos. Quando visitou uma academia de boxe em seguida, porém, o campeão do Ultimate precisou elevar a intensidade de sua movimentação. Denominado pelos treinadores locais como o melhor pugilista peso-pesado do país, Kim Hyeong Gyu respeitosamente desafiou o brasileiro para uma sessão de sparring no ringue.

Sem se intimidar pelo oponente ou pelo ambiente, Poatan partiu para cima do boxeador, desferindo alguns de seus golpes clássicos, como o cruzado de esquerda e os socos na linha de cintura. Profissional, o sul-coreano se manteve de pé e também respondeu na mesma moeda, atingindo Alex em algumas oportunidades. Apesar de tocado, o campeão do UFC parece ter levado a melhor no confronto, já que acuou Kim Hyeong Gyu mais vezes em cima do ringue. Após a atividade, ambos se cumprimentaram e mantiveram o respeito mútuo.

Aventura no boxe?

Apesar de ser oriundo do kickboxing e atualmente brilhar no MMA, Poatan já deixou clara inúmeras vezes sua paixão pelo boxe, destacando, inclusive, que gostaria de competir nos ringues eventualmente. Não à toa, o brasileiro se testa contra diversos atletas profissionais da modalidade durante seus camps de treinamento. Recentemente, a possibilidade ganhou ainda mais força quando Oleksandr Usyk, multicampeão mundial e uma das maiores estrelas do boxe na atualidade, sugeriu medir forças contra Alex em seu confronto de despedida. Agora resta saber se o brasileiro terá seu desejo realizado ou não no futuro.

Próxima luta de Poatan

Apesar de viajar o mundo para cumprir compromissos contratuais, Poatan segue em reta final de preparação para sua próxima luta. No dia 8 de março, o campeão brasileiro coloca seu cinturão em jogo contra o desafiante Magomed Ankalaev. O duelo entre o striker brasileiro e o wrestler russo, recheado de rivalidade, lidera o card do UFC 313, em Las Vegas (EUA).

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Alex "Poatan" Pereira (@alexpoatanpereira)