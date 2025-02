Zubeldía corre risco no São Paulo? Renan Teixeira e Yara Fantoni debatem

O técnico Zubeldía está realmente pressionado no São Paulo? Os comentaristas Renan Teixeira e Yara Fantoni debateram sobre o tema no Fim de Papo, nesta quinta (13).

Os questionamentos dos torcedores sobre o treinador aumentaram após o empate em 3 a 3 com o Velo Clube.

São Paulo cada vez mais pressionado, e pior, Zubeldía cada vez mais pressionado. Acho que não era o planejamento do Zubeldía colocar o time titular hoje. Mas colocou pra ganhar o jogo, dar confiança e tranquilidade até o clássico. Mas não foi o que aconteceu.

Renan Teixeira

É um momento complicado, mas não no nível de demitir o treinador. Até porque o São Paulo deixou bem claro que comprou essa ideia do Zubeldía apesar de todas as críticas que ele recebeu. É um momento de estruturação de propósito.

Yara Fantoni

Renan: Jandrei é rotulado pelo são-paulino, mas empate não foi culpa dele

Apesar da fama de 'chama gol' entre os torcedores do São Paulo, Jandrei não teve culpa nos gols do Velo Clube no empate em 3 a 3, afirmou Renan Teixeira

Não entendi por que o Rafael ficou no banco. Foi o time todo titular, deveria ser o goleiro titular também. Isso não quer dizer que eu ache o Jandrei culpado pelo que aconteceu hoje. Os três gols foram bolas difíceis. O povo fala que o Jandrei 'chama gol'. [...] E o Jandrei está rotulado pela torcida do São Paulo. O Zubeldía tem que ter a sensibilidade. Está o time inteiro titular, bota o goleiro titular.

Renan Teixeira

Assista ao Fim de Papo na íntegra