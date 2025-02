Zagueiro do Botafogo perde dente em confusão após clássico contra o Flamengo

O clássico entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca terminou com uma confusão entre os jogadores que se estendeu até os corredores dos vestiários. Quem levou a pior nesta quarta-feira, no Maracanã, foi o zagueiro Alexander Barboza, que perdeu um dente na briga.

Após o fim do jogo, vencido pelo Flamengo por 1 a 0, o defensor botafoguense se desentendeu com o atacante Bruno Henrique e o meia Gerson, tentando dar um soco no camisa 27 do Flamengo. Cleiton chegou para defender os companheiros e aplicou um soco certeiro em Barboza.

Do Flamengo, Gerson e Cleiton foram expulsos. No Fogão, Barboza levou o vermelho. O Rubro-Negro venceu o clássico com gol de Léo Ortiz.

As comissões técnicas e a Polícia Militar entraram em campo para apartar a briga. Neste momento, o jogo já havia terminado. Separaram os jogadores, mas a confusão recomeçou na entrada dos vestiários.

A vitória do Flamengo coloca a equipe na primeira colocação da tabela do Carioca com 17 pontos. O próximo jogo do Mengão, válido pela 11ª rodada do torneio, será contra o Vasco. A partida está marcada para este sábado, às 21:45 (de Brasília), no Maracanã.

Sem pontuar, o Botafogo permanece de fora da zona de classificação, estando em sexto colocado com 12 pontos. Neste sábado, a equipe visitará o Boa Vista, às 19h.