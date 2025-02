Valter Walker exalta aprendizado com primeira derrota no UFC: "Ensinou mais que 11 vitórias"

Em abril de 2024, Valter Walker realizou um grande passo de sua carreira como lutador profissional e estreou no UFC. Mas sua primeira experiência no octógono mais famoso do mundo acabou não sendo como o esperado, marcando, inclusive, o fim de sua invencibilidade no MMA. Na oportunidade, o irmão de Johnny Walker acabou superado por Lucasz Brzeski na decisão unânime dos juízes. E, ao contrário do que muitos podem pensar, o peso-pesado brasileiro enxerga o primeiro e, até então, único revés da carreira como primordial para sua evolução como atleta.

Prestes a disputar sua terceira luta no Ultimate, neste sábado (15), no card preliminar do UFC Vegas 102, no 'Apex', Valter consegue identificar um lutador 'antes e depois' de seu tropeço na estreia. Mais atento aos detalhes, o brasileiro explicou, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, que buscou evoluir nos aspectos nos quais deixou a desejar na derrota. O principal deles, em sua visão, foi o condicionamento físico que, em sua visão, melhorou consideravelmente. Após finalizar Junior Tafa em agosto passado, o irmão de Johnny Walker busca sua primeira sequência de vitórias na empresa ao encarar Don'Tale Mayes.

"A derrota é maravilhosa. Eu nunca tinha perdido, foi minha primeira derrota. A primeira derrota me ensinou mais do que as 11 vitórias (que eu tinha). Foi excelente para mim, pude perceber onde eu estava errando. Você fica bem mais humilde (risos). Quer trazer resultado. Vê a galera criticando, percebe quem é de verdade e quem é de mentira. Quem quer te ajudar e realmente acredita em você. Quem me acompanha, viu. Eu evoluí e trouxe resultado. A última luta já foi vitória. Cortei peso, meti o 'shape'. O gás está melhorando, o striking está melhorando. Eu venho para isso, mostrar resultado. E nessa luta não vai ser diferente", destacou Valter.

Auge próximo?

Aos 27 anos de idade e com um cartel de 12-1 no MMA profissional, Walker ainda possui uma longa trajetória pela frente, com uma ampla margem para evolução. Afinal de contas, o brasileiro compete entre os pesos-pesados - categoria em que é mais comum ver atletas de idade considerada mais avançada prosperando no mais alto nível. Apesar de tal contexto, 'The Clean Monster', como é conhecido, esbanja confiança e avalia que seu ápice nos esportes de combate tende a estar bem próximo.

"Eu estou entrando no 'prime'. Acho que está chegando. Olha isso (físico). Como não chegou? Está chegando. Acho que estou entrando no meu 'prime'. Meu treinador sempre disse isso: 'Quando você fizer 27 anos, você vai se sentir mais forte e melhor. Ainda está muito novo para o peso-pesado, tudo tem sua hora'. Então sempre quis ter 27 anos, porque sentia que era a minha hora. Dos 27 aos 33 anos, é o momento dos pesos-pesados. Estou entrando no meu auge, esse é o momento ideal. Estou no lugar certo e no tempo certo. Tudo perfeito", analisou o peso-pesado.

Valter enfrenta Don'Tale em um duelo entre Brasil e Estados Unidos no UFC Vegas 102. E, curiosamente, as nações citadas também terão seus representantes na luta principal do show. Afinal de contas, o evento com sede no 'Apex' será liderado por Jared Cannonier e Gregory 'Robocop'. Ex-desafiante ao cinturão dos pesos-médios (84 kg), o americano tenta defender a sétima posição do ranking, enquanto o prospecto brasileiro, ainda fora do top 15, tem uma chance de ouro de se firmar entre os tops da categoria.