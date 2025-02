Tudo em família! Ismael Marreta explica dinâmica de trabalho com irmãos na Bonfim Brothers

Conciliar a vida pessoal e a profissional já é um grande desafio para qualquer um. Esta equação tende a ganhar contornos ainda mais complexos quando se trabalha ao lado da família, devido a necessidade de aprender a separar as duas situações. Mas para o lutador do UFC Ismael Bonfim, contar com uma dinâmica familiar no ambiente no qual exerce sua profissão - ainda que seja desafiador - é um fator positivo.

Funcionário do maior evento de MMA do planeta, no qual entrará em ação novamente neste sábado (15), 'Marreta' - como o peso-leve (70 kg) é conhecido - divide sua rotina de trabalho com dois irmãos: Odair 'Samuray', que faz o papel de treinador principal de Ismael, e Gabriel 'Marretinha', também lutador do UFC. Mais velho dos três, Odair é quem comanda os treinamentos e ajuda a gerenciar a carreira dos dois membros mais jovens do clã Bonfim, que foram iniciados no mundo das lutas através do veterano da família.

O acúmulo de funções do mais experiente do trio fez com que os três tivessem que aprender a lidar melhor com os desafios da convivência dupla - na vida pessoal e na profissional - entre eles, como contou Ismael Marreta, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight. No entanto, hoje, já adaptados à rotina familiar no ambiente de trabalho, inclusive com a abertura de uma academia própria, a 'Bonfim Brothers', o peso-leve do UFC faz questão de exaltar a importância e o papel exercido pela parceria com Odair e Gabriel.

"O Odair Samuray é o meu head coach desde que eu nasci (risos). Desde que eu comecei no boxe, no jiu-jitsu, ele sempre foi meu head coach. Ele que me colocou no MMA, me colocou na luta. Então, a Bonfim Brothers é o Odair, primeiramente, e eu e o Gabriel. Hoje ele (Odair) está mais tranquilo nesse lado profissional, porque o Odair, na verdade, é nosso irmão de sangue, mas ele fez um papel de pai na minha vida, na vida do Gabriel. Então, no início dava essa misturada: 'Eu que mando, eu sou o pai'. Aí dava uma misturada no treino. Mas hoje não. Hoje treino é treino. Não deixa de dar os puxões de orelha por fora, mas treino é treino e vida pessoal por fora", contou Ismael.

Irmão vs treinador

Até pela diferença de idade e por Odair representar uma figura paterna para os mais jovens da família, Ismael admite que nem sempre foi fácil aceitar as 'broncas' do irmão treinador na academia, e que por vezes levava sua irritação para o lado pessoal. Esta dificuldade em compreender como separar o lado familiar e o profissional, porém, parece ter ficado para trás, de acordo com o lutador.

"Hoje é tranquilo (entender essa dinâmica irmão x treinador), mas antes eu ficava bolado. Se tivesse o café da tarde, eu ia ficar dentro do quarto e ele ia ficar lá tomando café. Mas hoje é tranquilo, a gente se dá super bem. Eu, ele e o Gabriel, além de irmãos, somos um time. A gente se dá super bem. Discute coisas de treino, mas fora isso é família, não tem para onde correr", concluiu.

Irmãos Bonfim no UFC Vegas 102

Os três irmãos Bonfim estarão presentes no UFC Vegas 102, neste sábado. Pelo card principal do show, Ismael Marreta enfrentará Nazim Sadykhov. Já na parcela preliminar do evento, o meio-médio (77 kg) Gabriel Marretinha medirá forças com Khaos Williams. Os dois, como não poderia ser diferente, terão ao seu lado o mais velho do clã, Odair Samuray, que estará no corner passando instruções para os caçulas.