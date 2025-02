Transmissão ao vivo de Brasil x Argentina: veja onde assistir

Brasil e Argentina entram em campo hoje (13), às 22h (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas (VEN), pela quarta rodada do hexagonal final Sul-Americano Sub-20.

Onde assistir ao vivo? O sportv transmite o clássico (TV por assinatura).

A partida é decisiva e pode encaminhar o título para quem sair vitorioso. Brasil e Argentina chegam ao confronto empatados com nove pontos no hexagonal final, mas a Seleção leva vantagem no saldo de gols.

Argentinos atropelaram na estreia. No primeiro duelo entre as equipes no torneio, os argentinos surpreenderam e aplicaram uma goleada histórica de 6 a 0 sobre os brasileiros.

O Brasil deu a volta por cima, se classificou e venceu os três jogos da fase final. Sob o comando de Ramon Menezes, a equipe vem embalada após a vitória por 3 a 1 sobre o Paraguai.

Brasil x Argentina -- Sul-Americano Sub-20